Вторжение России, день шестой. Штурм Херсона, вступление в ЕС и новые санкции для РФ – онлайн

Украина уже шестой день противостоит войскам РФ, которые вторглись в нашу страну – рассказываем все подробности войны России против Украины

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Весна в Украине началась с тревожных новостей. Ночью 1 марта российские оккупанты взяли в кольцо Херсон и начали штурм города. Тем временем под Киевом заметили колонну оккупантов длиной в 64 км. Войска РФ продолжают обстреливать мирных жителей. Но есть и хорошие новости – в ЕС уже начали рассматривать заявку Украины о членстве в Союзе. Также нашей стране передадут 70 военных самолетов.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-репортаж обо всех событиях.

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1 марта

07.40 По состоянию на утро 1 марта Херсон окружен российскими оккупантами со всех сторон. На окрестностях города много техники РФ, они устанавливают на выездах блокпосты. Один уже есть в Шуменском микрорайоне Херсона. Сегодня ночью обстреляли село Чернобаевка, снаряды повредили жилые дома.

Об этом рассказала местная журналистка Елена Ванина в эфире канала "Украина 24".

"Они во всем пригороде. Херсонцы пытаются им навредить, перекрывают дороги чем могут. Вчера уже в магазины было тяжело поставлять продукты, потому что склады находятся за городом. Но у нас есть все необходимое", – сказала она.

07.35 Печальная новость! В воздушном бою с русскими захватчиками погиб один из лучших летчиков-истребителей в мире – полковник ВВС Украины Александр Оксанченко. Он отвлекал на себя вражескую авиацию.

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Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Оксанченко звание Герой Украины.

07.28 Министерство обороны страны России оценило жизнь своих солдат в 50 долларов. Эти деньги выдадут семьям погибших российских военных на войне с Украиной.

Об этом говорится в Telegram-канале Верховной Рады Украины

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Подробности

"По нынешнему курсу путлер оценил жизнь своего гражданина в $50. 50$ – это цена жизни российского оккупанта!", – сообщили в пресс-службе.

07.24 Иногда одна картинка, красноречивее сотни слов!

07.20 Белый дом провел секретную встречу с влиятельными конгрессменами , на которой обсуждали ситуацию вокруг Украины и возможные сценарии развития боевых действий. Сенатор Крис Мерфи, участник встречи, заявил, что битва за Киев будет долгой и кровавой, но украинцы стремительно готовятся к уличным боям. Также на встрече обсуждалось и психическое здоровье Путина.

07.15 От рук рашистов в Ахтырке погибли 70 бойцов ВСУ.

07.09 В Черкассах и Виннице только что объявили воздушную тревогу.

07.04 Глава корпорации Mastercard Майкл Мибах завил, что заблокировал доступ к платежной системе для "многих финансовых институтов" РФ из-за агрессии против Украины. Однако полный список организаций не называется.

05:01 Украина получит от европейских партнеров 70 военных самолетов классов МиГ-29 и Су-25. В случае необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах.

04:56Санкции против РФ ввела даже Walt Disney. Компания приостанавливает показ своих фильмов в российских кинотеатрах.

"Учитывая неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем выпуск фильмов в России, в том числе грядущий мультфильм "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать будущие деловые решения в зависимости от развития ситуации", — говорится в заявлении.

04:33 Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации из-за вторжения РФ в Украину. Также страна планирует ввести ограничения против президента Беларуси Александра Лукашенко.

03:57 Спутники зафиксировали огромную колонну техники РФ под Киевом, ее длина достигает 64 км. Военная колонна состоит из бронетехники, танков, артиллерии и других транспортных средств.

Колонна техники РФ/Фото: Maxar

03:41 Вице-президент Европейской комиссии Жозеф Боррель обратился к белорусам на фоне вторжения РФ в Украину.

"Вы выступаете против войны России в Украине и решения Лукашенко поддержать Москву. Спасибо за вашу храбрость. ЕС вместе с вами", — написал Боррель.

03:06 Изначально войска РФ двигались в сторону Николаева, но внезапно развернулись обратно. Вероятно, они перегруппировались для окружения Херсона.

"Одна колонна развернулась, а одна сманеврировала и "закрыла" Херсон в кольцо. Завтра получу подтверждение, детально обсудим", – сказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

02:56 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил у США больше санкций и оружия для борьбы с русскими оккупантами. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал их предоставить.

02:30Российские оккупанты начали штурм Херсона. По данным очевидцев, подразделения ВС РФ заняли Херсонский аэропорт и закрепились на северо-западной окраине города, заняв кладбище Геологов.

Наступление развивается в направлении Николаевского шоссе и кольца у хладокомбината.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев около полуночи написал, что в то время армия РФ установила блок-посты на въездах в город. Он подчеркнул, что сдавать город никто не будет, украинские защитники будут стоять до конца. Мэр верит, что город выстоит.

02:29 В Харькове оккупанты обстреляли две многоэтажки. Из домов эвакуировали 35 человек. 8 человек пострадали.

02:10 В Ахтырке Сумской области продолжают разбирать завалы на военной части, которую 26 февраля обстреляли российские оккупанты. По предварительной информации, количество погибших может быть около 70 – все тела жертв еще не нашли. Среди погибших много как украинских защитников, так и оккупантов.

Фото: Дмитрий Живицкий

01:55 Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары по Мариуполю. Они оставили город без электричества и тепла.

01:53 Президент Украины присвоил звание "Герой Украины" 12 военнослужащим, которые защищали и защищают нашу страну от российских оккупантов. Шестеро из военных получили звание посмертно. Читайте в нашем материале, какие подвиги совершили наши защитники.

01:29 В Херсоне объявили воздушную тревогу, всем местным жителям нужно пройти в укрытия. Около 01:20 в городе слышны звуки взрывов. В Госспецсвязи уточнили, что это работает украинская система противовоздушной обороны.

00:59 IT-армия массово блокирует российские сайты:

IT-специалисты за 1 минуту положили российский сайт Госуслуг;

московская биржа упала через 5 минут. Также удалось положить Сбербанк и биржу BestChange;

упали сайты ФСБ, Роскомнадзора, президента РФ, правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации и ряд других;

сайт Нацбанка Беларуси прилег, как и десятки других стратегических сайтов;

сломаны сайты крупнейших российских СМИ: ТАСС, "Коммерсант" и "Фонтанка";

заблокирован сайт оккупантов с пропагандистским мерчем;

на цифровом телевидении в РФ увидели и услышали правду о войне на Украине.

00:32Российские морпехи-срочники устроили бунт, когда им приказали высадиться "прямо в Одессе". Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

00:25 Зеленский записал новое обращение к украинцам. О чем он говорил:

Нужно полное закрытие неба для российских ракет, самолетов и вертолетов.

РФ нужно закрыть вход во все порта, каналы, аэропортов мира. Такая страна не должна получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов.

Зеленский присвоил звание "Герой Украины" 12 нашим защитникам.

Для врага Киев – главная цель. Под особым вниманием войск РФ – ТЭЦ-6, оккупанты хотят оставить город без света. Поскольку прорваться в Киев они не смогли, то засылают в столицу диверсантов – всех их ликвидируют наши защитники.

В Украине создали круглосуточный координационный штаб, который собирает все запросы от ОГА о недостаче самых необходимых вещей – продукты, лекарства, горючее.

Сегодня прошел первый раунд переговоров между Украиной и РФ. Было видно синхронизацию обстрелов украинских территорий с переговорным процессом. Таким нехитрым способом РФ пытается надавить на нашу страну, но этот ход у нее не пройдет.

Киев проанализирует позицию РФ относительно ее требований для окончания войны и исходя из этого определит, как переходить ко второму этапу переговоров.

Зеленский подписал заявление на членство Украины в ЕС. Ее уже доставили в Брюссель.

00:21 С начала вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

00:17 Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан инициировал начало расследования по преступлениям против граждан Украины, совершаемым армией России.

Суд принял два заявления из Киева. Первое признало юрисдикцию МУС в отношении возможных преступлений, совершенных на территории Украины с 21 ноября 2013 г. по 22 февраля 2014 г. Второе – по фактам, которые произошли с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля.

00:14 Правительство Украины выплатит 15 млн гривен одноразовой помощи семьям погибших военных ВСУ, участвовавших в войне России против Украины.

Для сравнения: страна-оккупант оценила жизни своих граждан всего в 11 тысяч рублей. По нынешнему курсу это около 50 долларов. Именно столько РФ выплатит семьям погибших российских военных.