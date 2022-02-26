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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вторжение России, день третий. Обстрелы мирных жителей, пойманные диверсанты и комендантский час до понедельника – онлайн

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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26 февраля, 17:45
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Утром вражеская ракета попала в высотку на столичной Соломенке, а под Херсоном расстреляли скорую помощь
Коллаж: "Сегодня"
Коллаж: "Сегодня"

Третий день вторжения РФ в Украину начался с хороших новостей – украинские защитники уничтожили три российских самолета и три вертолета. Однако украинцы провели тяжелую ночь. Как и предупреждал президент Украины Владимир Зеленский, враг пошел на штурм украинских городов, в том числе столицы. В Киеве прошли горячие уличные бои на проспекте Победы, в районе станции метро "Берестейская", где бойцы ВСУ уничтожили вражескую колонну, и даже в центре – на улице Богдана Хмельницкого. Сотни людей провели эту ночь в бомбоубежищах.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-репортаж обо всех событиях.

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26 февраля

23:56 Противовоздушная оборона Украины сбила еще один Ил-76 с российским десантом.

23:20 Группа диверсантов продвигается из Бортничей в направлении Киева на машине скорой помощи "Пежо" и на шести полицейских автомобилях. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Официальная информация об инциденте пока не поступала.

23:14 Со стороны Бучи и Гостомеля доносятся сильные взрывы, сообщают корреспонденты "Сегодня". Также сообщается о взрывах на Оболони.

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23:11 Количество резервистов сил территориальной обороны в Украине достигло 37 тысяч.

Фото: facebook.com/CinCAFU

23:08 Два туристических автобуса с лицами кавказской национальности пытались прорваться через КПП в городе Летичев Хмельницкой области. Об этом сообщил читатель "Сегодня".

"Это было в 22:04. Ни по-русски ни по-украински не говорят, а когда их обнаружили, автобусы резко рванули по встречной в сторону КПП", – рассказал наш источник

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Официальная информация об инциденте пока не поступала.

23:00 В боях под Киевом погиб воспитанник школы львовских "Карпат" Виталий Сапило. По данным СМИ, Сапило был командиром танка.

Фото: Facebook клуба "Карпаты"

22:56 На данный момент воздушное пространство для россиян закрыли Великобритания, Польша, Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Словения.

22:49 Министерство внутренних дел Украины обратилось к гражданам с просьбой выключить геолокацию в мобильных телефонах. В свою очередь, украинские мобильные операторы Vodafone, lifecell и "Киевстар" заблокировали доступ к своим сетям для абонентов Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной Рады.

22:37 Прямо сейчас Харьков подвергается жутким обстрелам, сообщил корреспондент "Сегодня".

22:30 Россия захватила у острова Змеиного гражданское спасательное судно "Сапфир", сообщает в Telegram Министерство инфраструктуры Украины. Это являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства. На данный момент связь с судном утеряна.

Фото: t.me/miUkraune

21:03 Правительство распорядилось передавать конфискованное судами и таможней имущество на нужды украинской армии. В первую очередь речь идет об автотранспорте. Об этом сообщила в Facebook министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

20:46 Бойцы ВСУ разбили колонну врага под Северодонецком, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

20:22 В Киеве в районе Воздухофлотского моста, неподалеку от Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", идут уличные бои.

20:14 В Чернигове местные жители сообщают, что оккупанты на въездах в город специально сливают топливо, чтобы избежать боевых столкновений с ВСУ.

20:01 К сожалению, в эти минуты дети не только появляются на свет – прямо сейчас маленькие жизни обрываются под обстрелами оккупантов. Как сообщила в Telegram Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, с начала боевых действий под огнем захватчиков погибли пятеро детей, еще 33 получили ранения.

19:51 Вот уже четвертый маленький украинец родился за последние сутки под обстрелами российских оккупантов. Как сообщила главный врач Ровенского областного перинатального центра Виктория Еникеева, 16-летняя жительница бывшего Острожского района родила на свет здорового мальчика. Случилось это в бомбоубежище больницы – у девушки начались схватки буквально накануне объявления воздушной тревоги. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

19:36 На Столичной Соломенке и Троещине ведутся уличные бои, слышен сигнал сирены противовоздушной обороны, рассказывают местные жители в соцсетях.

19:24 Киберполиция Украины разработала специальный чат-бот для блокировки каналов дезинформации в Telegram, YouTube, Facebook и Instagram.Теперь сюда можно жаловаться на все ресурсы, которые публикуют информацию о местах дислокаций ВСУ.

19:15 Украинские войска взорвали железнодорожные узлы, которые связывают украинскую железную дорогу с российскими железными дорогами, сообщили в "Укрзализныце".

19:12 Российские военнослужащие начали массово бросать технику – у оккупантов заканчивается топливо и еда. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ

18:49 В Полтавской области местные жители задержали диверсанта, ранившего ножом в спину молодого парня после того, как тот поймал его "на горячем" за рисованием "меток" для наводки ракет. Герой сейчас в больнице, его жизни ничего не угрожает. Также сообщается о задержании диверсантов в Луцке и Киеве.

18:28 В акватории Черного моря российский корабль "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет, сообщает ВМС ВС Украины.

18:16 Вооруженные силы Украины уничтожили колонну врага в Черниговской области.

18:07 В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВСУ уничтожен российский истребитель Су-30 СМ, сообщила пресс-служба Командования ВС ВСУ в Facebook. Только за первые сутки нападения РФ в воздушных боях противник потерял два истребителя Су-30СМ. Их уничтожили украинские пилоты Су-27.

18:01 Оперативное командование "Север" заявило на своей странице в Facebook о захвате в плен командира танкового батальона Российской Федерации. Танк пленника был подбит Вооруженными силами Украины, и он "чудом остался в живых".

Командир танкового батальона 35-й мотострелковой бригады г. Олейск Центрального военного округа армии РФ, майор Щеткин Леонид Петрович. Выпускник Казанского военного танкового училища. Женат, имеет двоих детей", – отметили в командовании.

Фото: Оперативное командование "Север".

17:47 В Харьковской области российские оккупанты на трассе Изюм – Харьков обстреляли пассажирский автобус с людьми. По словам главы Изюмской РГА Степана Масельского, в результате обстрела автобуса под Волоховым Яром один пассажир погиб, 14 получили ранения. Об этом сообщает "Суспільне".

17:29 Как сообщили в Сумской военной администрации, город снова оказался под обстрелом российских оккупантов – со стороны Косовщины захватчики бьют Сумам "Градами". Городские власти призывают жителей прятаться в бомбоубежища.

17:10 Под Херсоном оккупанты расстреляли и подорвали автомобиль скорой помощи, которая везла раненого. Водитель скорой и раненый сгорели заживо.

17:03 Народный депутат Дмитрий Соломчук заявил в Facebook, что теперь за голову убитого или плененного оккупанта в Ровенской области будут давать деньги. По словам нардепа, сумма вознаграждения следующая:

  • за ликвидированного – 50 долларов;
  • за пленного – 100 долларов.

"Планировали большие вознаграждения, но они того не стоят. Адрес склада для их штабелирования сообщим", – добавил Соломчук.

17:00 С этой минуты в Киеве начался комендантский час. Он завершится в 08:00 28 февраля, в понедельник. В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено, сообщают в КГГА.

16:31 В Харьковской области диверсанты представляются сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, чтобы приникнуть в бомбоубежища. При этом, как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, ведомство не проводит никаких проверок.

16:10 В Новой Водологе Харьковской области местные жители обезвредили БТР с помощью "коктейлей Молотова", сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

16:03 В Харькове на улице Героев Труда бомба упала прямо на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, есть погибший.

16:01 В Мариуполе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы города. На данный момент количество раненых достигло 58 человек. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает УНИАН.

15:58 В Донецке оккупанты могут взорвать емкости с химическими веществами, предупредили в СБУ.

15:46 В городе Бахмач Черниговской области местные жители пытались самостоятельно остановить колонну вражеской техники и убедить российских военных прекратить наступление на Киев. Известно, что по одной из центральных улиц города прошло около 65 единиц военной техники захватчиков .

15:11 Еще один российский снаряд поразил жилой дом на украинской территории. Трагедия произошла в поселке Бородянка Киевской области, три человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. По информации "Сегодня", в разрушенном доме было шесть человек. Так что вполне возможно, что под завалами находятся еще трое, но подразделениям ГСЧС пришлось покинуть место происшествия в связи с обстрелами.

15:10 В результате авиаудара прилегающего к Мариуполю поселка Сартана погибли трое мирных жителей и трое ранены, среди них – ребенок. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.

Фото: Telegram-канал Мариупольского горсовета

15:03 В Киеве на Воздухофлотском проспекте при проверке документов был убит полицейский. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, убийца в сером Mitsubishi после инцидента скрылся.

14:27 После обстрелов российских войск в Охтырской больнице умерла от полученных ран семилетняя девочка. Ранено 70 человек.

14:02 В Харькове задержали группу российских диверсантов, которые готовили провокацию в Харьковском университете Воздушных сил им. И. Кожедуба. Об этом сообщается в местном Telegram-канале. В свою очередь в Киеве пособники оккупантов оставляют метки на газовых трубах жилых домов для корректировки огня вражеской артиллерии.

Кроме того, диверсионно-разведовательная группа была обезврежена в Никополе. Ряженые окупанты были переодеты в форму ВСУ.

14:00 Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уверил, что в Украине не планируется отключение связи и призвал не доверять информации из недостоверных источников

13:58 В результате обстрела вражескими "Градами" Чернигова возник пожар на последнем этаже 9-этажной высотки по улице Белова, 131. Также пострадали дома на Пуховой и Летной.

Фото: t.me/suspilnechernihiv

13:56 В соцсетях появилась информация о том, что возле Староконстантиновки Хмельницкой области ПВО ВСУ сбили вражеский самолет Су-25. Официального подтверждения пока нет.

13:03 Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о присвоении звания Героя Украины саперу Скакуну Виталию Владимировичу посмертно. Скакун ценой своей жизни подорвал мост в Геническе, что остановило продвижение войск захватчика.

13:36 Столичные власти продлили комендантский час – с 26 февраля 2022 года он будет действовать с 17:00 до 08:00. В КГГА предупредили, что жителям Киева не рекомендуется находиться на улице после того, как начинает темнеть.

"Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

13:00 В результате взрыва ракеты, попавшей в жилой дом по проспекту Лобановского, 6А в Соломенском районе Киева, два человека погибли и четыре получили ранения. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Погибло двое ни в чем не повинных киевлян, мирно спавших у себя дома," – уточнил советник.

12:21 Украина выстояла эту ночь и продолжает успешно отражать атаки российских оккупантов, заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Могу начать это обращение с хорошей новости. Мы выстояли и успешно отражаем атаки врага. Бои продолжаются во многих городах и районах государства. Но мы знаем, что мы защищаем страну, землю, будущее детей", – сказал глава государства.

12:19 Ни один российский солдат не пересёк границы Днепропетровской области, заявил глава облсовета Николай Лукашук. Случаев мародерства или высадки диверсионных групп также не зафиксировано.

12:00 Также сообщается о задержании диверсанта в Харькове.

12:09 На границе с Приднестровьем задержали двух диверсантов, которые фотографировали украинские военные объекты. Об этом сообщила в Facebook депутат Одесского райсовета Ярослава Витко.

Фото: facebook.com/yaroslava.vitko

11:49 Станица Луганская перешла под контроль "ЛНР". Об этом сообщил в Facebook глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

11:36 Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась с просьбой к "Красному Кресту" помочь вывезти из Украины тела убитых оккупантов. Напомним, что по данным на 6:00 общее число погибших военных РФ достигло 3,5 тысячи.

11:35 Гостомельский аэропорт подвергается атакам вертолетов противника, сообщают пользователи сети.

11:24 На трассе Киев- Житомир у села Стоянка взорван мост, сообщает УНИАН. Проезд по житомирской трассе перекрыт, попасть из столицы в Житомир невозможно. По информации ГСЧС, в результате обрушения моста погиб ребенок, четыре автомобиля пострадали.

11:19 Стала известна точная цифра потерь среди украинских граждан. 198 человек погибли в результате боевых действий с момента вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"От рук захватчиков имеем 198 погибших, из них – 3 детей, 1115 раненых, среди которых 33 ребенка", – уточнил Ляшко.

11:11 В Сумах возобновились боевые действия – вот уже больше часа бойцы территориальной обороны ведут уличные бои. Известно о задержании одного российского военного. По словам местных жителей, пленный плачет.

11:09 Госслужба специальной связи и защиты информации поделилась инструкцией, как отличить российскую и украинскую военную технику.

11:07 Порядка 60 единиц вражеской техники приближается к городу Балаклея Харьковской области. Об этом сообщил мэр города Иван Столбовой. По его словам, техника маркирована триколорами и буквой Z.

11:02 Также стало известно, что минувшей ночью под Николаевом РФ попыталась высадить десант с моря, но оккупанты были встречены огнем украинской армии. Об этом "Сегодня" сообщили в одной из местных воинских частей. По словам нашего источника, в результате боестолкновения было уничтожено около 200 российских морпехов

10:58 Стало известно, что минувшей ночью бойцы ВСУ сбили во Львовской области ввражеский разведывательный беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Бродовского городского совета в Facebook.

10:50 Российский спецназ захватил в Гостомеле военную часть №3017, заявила в Facebook нардеп София Федина. Оккупанты переоделись в захваченную в расположении части форму ВСУ.

10:41 Во время пожара складских помещений на улице Волынской в Соломенском районе столицы, который возник от попадания вражеского снаряд, погиб охранник одного из складов. Об этом сообщили в ГСЧС.

10:33 Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, столичный метрополитен переходит в режим бомбоубежища. Сегодня поезда курсировать не будут.

10:24 Высотный дом на столичном проспекте Лобановского, 6а, в который попала вражеская ракета, может обрушиться, заявили в ГСЧС. В ведомстве предупредили, что существует угроза разрушения 22 и 23 этажей.

10:17 Мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал горожан приготовиться к уличным боям.

"Небезразличных черниговцев прошу прибыть на место дислокации территориальной обороны, получить оружие и защищать наш город с оружием в руках", – заявил мэр в видеобращении.

09:46 Бойцы ВСУ в результате продолжительных боев этой ночью отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов, сообщил министр энергетики Украины Герман Глущенко в Facebook.

09:18По словам мэра Киева Виталия Кличко, на данный момент в столице нет регулярных войск РФ. Боевые столкновения прошлой ночью происходили с диверсионными группами противника.

"Ранены, по состоянию на 6:00 утра, 35 человек, из них двое детей", – заявил Кличко.

09:10 В Сети пишут о том, что городские власти Харькова организовали бесплатную раздачу хлеба и печенья возле станций метро.

Фото: Telegram-канал Харьков LIVE

09:02 Мэр Броваров Игорь Сапожко призвал в Facebook горожан, которые планируют сегодня покидать дома, надевать на левую руку желтые повязки. Предполагается, что таким образом можно идентифицировать местных жителей – напомним, что члены ДРГ часто используют не только униформу ВСУ, но и гражданскую одежду. Но все же Сапожко просит жителей Броваров не выходить на улицы без крайней необходимости.

"Ограничьте передвижение по городу и территории района", – призвал мэр.

08:49 Как сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook, город находится под контролем Украины. В 6:30 на маршруты вышли троллейбусы, в городе бесперебойное водоснабжение, решается вопрос с обеспечением горожан продуктами. Пока идет война, жизнь берет свое: за прошедшие сутки в бомбоубежищах Херсона родилось двое детей. Это мальчики – будущие защитники родины.

08:29 В Сети пишут о том, что вражеские ракеты обстреливают территорию столичного аэропорта "Жуляны". В результате обстрела одна из ракет попала в жилой дом по проспекту Лобановского, 6а, в Соломенском районе Киева. Взрывом повреждены 17-й и 18-й этажи. По предварительной информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет. В данный момент проходит эвакуация жителей.

08:12 Как сообщает КГГА, движение поездов "красной" ветки Киевского метрополитена остановлено, станции работают исключительно в режиме укрытия. Движение по "синей" и "зеленой" веткам осуществляется без изменений.

07:56 Штурм российскими военными Василькова Киевской области, который длился всю ночь, закончился победой ВСУ. Об этом сообщила мэр города Наталья Баласинович в Facebook.

07:29 В свою очередь Генштаб дал сводку потерь вражеской техники по состоянию на 6 утра. Ориентировочные потери российской армии составляют:

  • самолеты – 14 единиц;
  • вертолеты – 8 ед.;
  • танки – 102 ед.;
  • ББМ – 536 ед.;
  • пушек – 15 ед.;
  • ЗРК БУК-1 ед.

07:14 На данный момент ситуация контролируемая по всей территории Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, на данный момент взято в плен порядка 200 вражеских солдат, общее число погибших военных РФ достигает 3,5 тысячи.

06:30 Корабль Морской охраны ГПСУ "Григорий Куропятников" был атакован российским беспилотником. Однако атака вражеского дрона с моря провалилась – морские пограничники открыли по нему огонь. Сейчас корабль исправен и продолжает нести службу в Черном море.

06:10 По состоянию на 6 утра 26 февраля звуки стрельбы слышны в центре Киева, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

06:04Воинскую часть в районе метро "Берестейская" отстояли, а все атаковавшие силы врага разгромлены. Сухопутные войска ВСУ уточнили, что 101-я бригада уничтожила колонну: 2 легковушки, 2 грузовика с боекомплектами, танк.

"Все спокойно, всех положили", – сказали в ВСУ.

05:45 Правительство США готово эвакуировать из Киева президента Украины Владимира Зеленского при необходимости, но глава страны отказался.

05:37Российские войска захватили трассу Кипти – Бачевск в Сумской области, которая соединяет КПП у границы РФ с селом Кипти в направлении Киева. Оккупанты запретили выезд на дорогу гражданскому населению. Сейчас в регионе отсутствует пассажирское сообщение, в том числе железнодорожное.

05:00 В Сети распространяют информацию о стрельбе и взрывах в Николаеве. В горсовете заявили, что наши ПВО отбили воздушные атаки. Украинские защитники отстояли город!

04:55 В Администрации Байдена ввели новые ограничения против топ-чиновников РФ – в новый санкционный список из-за войны против Украины попали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В Белом доме подчеркнули, что этот список продолжат расширять.

04:41 В Киеве продолжаются бои. Что делать жителям столицы прямо сейчас:

  • Если вы в укрытии – не покидайте его.
  • Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне.
  • Прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от осколков и пуль.
  • Если вы услышите сирены воздушной тревоги – немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие.

Карту укрытий в столице можно найти по этой ссылке.

04:12 Vgorode пишет, что в Киеве на проспекте Победы взорвали мост у метро "Берестейская" и российские войска двигаются в сторону Шулявки. Однако вскоре появилась информация, что ВСУ отразили атаку врага.

Замглавы КГГА подтвердил, что на Шулявке в военной части раздался взрыв, сейчас выясняют причину. Однако информации о якобы подрыве мостов у них пока нет.

"Рассматривают возможный авиационный удар или артиллерийский огонь. Прорывов в городе нет", – сказал он.

03:40 Оккупанты бьют по военной части в Киеве в районе метро "Берестейская".

03:15 В Киеве начались бои. По всему городу слышны звуки взрывов и стрельбы.

"Более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и Зоопарка за последние 10 минут", - написали в Госспецсвязи.

02:54 Российские диверсанты переоделись в форму Национальной полиции Украины, приехали на авто с мигалками к КПП возле Василькова и расстреляли украинских бойцов. Это сделали в качестве отвлекающего маневра – в это время с другой стороны заехал грузовик с российскими военными.

02:38 Оккупанты пытаются уничтожить ТЭЦ-6 в Киеве. Пока украинская ПВО отбивает атаки. Тем временем в Василькове Киевской области ситуация накаляется – оккупанты хотят высадить там свой десант, ВСУ дают им отпор.

01:56 В Киеве 25 февраля убили около 60 диверсантов. Также украинские защитники задержали десятки человек, которые ставили метки по городу. Об этом заявил советник МВД Виктор Андрусив в Facebook.

01:23 ВСУ сбили сразу шесть вражеских целей! В районе Василькова Киевской области сбили российский транспортный самолет Ил-76 с вражеским десантом на борту, два вертолета оккупантов и один истребитель.

Тем временем в районе ООС зенитным ракетным комплексом С-300 ВСУ сбили еще две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

01:05 В Киеве открыли стрельбу на Троещине, после чего в Сети появилась информация, что наши защитники поймали российских оккупантов. Судя по записи, поймали по крайней мере двух диверсантов.

00:33 В киевском метро пару часов назад родился малыш. Девочку назвали Мия. Сейчас все станции столичного метрополитена используются как бомбоубежища.

00:31 В Офисе президента Украины раскрыли детали возможных переговоров Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из тем может стать нейтральный статус Украины.

"Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности – опция, которая также, возможно, будет на столе", – сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

00:29 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта ночь в Украине будет тяжелее предыдущей. Российские оккупанты попытаются пойти на штурм украинских городов.

"Под ударом – много городов: Чернигов, Сумы, Харьков, Донбасс, юг Украины и особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу", – сказал он.

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