Вторжение России, день восьмой. Белорусские "партизаны", санкции для РФ и обстрелы городов – онлайн

Украинские защитники продолжают бороться за нашу свободу и ликвидировать оккупантов – все подробности войны РФ против Украины

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Трибунал в Гааге уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов почти 40 стран передали в Международный уголовный суд.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-репортаж обо всех событиях, которые связаны с войной России против Украины.

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3 марта

04:00 В Сети заподозрили, что Путин сбежал из Москвы еще до начала вторжения РФ в Украину. Президент страны-оккупанта не появляется в Кремле уже неделю. Обычно вертолеты с президентом РФ появляются каждое утро у его резиденции, но после начала вторжения в Украину они исчезли. Об этом заявил советский диссидент и правозащитник Александр Подрабинек.

03:53 В ВСУ сообщили о новой уничтоженной технике РФ. 2 марта зенитными ракетными подразделениями уничтожены три вражеских самолета и два вертолета оккупантов.

03:40 Трибунал в Гааге начал расследование возможных военных преступлений РФ против Украины.

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03:15 В Херсоне ночью 3 марта объявили воздушную тревогу, местным жителям нужно находиться в укрытиях. Украинцы уже заметили мощные взрывы – в Сети пишут, что оккупанты стреляют в районе села Чернобаевка под Херсоном.

02:56 В Сеть слили переписку оккупантов – на видео видно, что российский военный находился в Сумах. Он рассказал своему собеседнику, что у армии РФ в Украине огромные потери, а местное население им "вообще не радо".

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02:50 Жители Беларуси принялись помогать украинцам противостоять российской агрессии. "Рельсовые партизаны" уничтожают сигнальное оборудование железной дороги и блокируют колеи.

01:59 Южнокорейская компания Samsung сменила главное фото в соцсети на флаг Украины. Это в очередной раз доказывает, что миру не безразлично, что происходит в нашей стране из-за действий оккупантов!

01:58 В Украине как минимум в 13 областях объявили воздушную тревогу, местных жителей просят немедленно пройти в укрытие. В Сети пишут, что есть угроза ракетного удара по украинским городам.

Где звучит сирена:

Киев и Киевская область;

Житомир;

Хмельницкий;

Львов;

Каменец-Подольский;

Ивано-Франковск;

Волынская область;

Чернигов;

Черновцы;

Черкасская область;

Николаев;

Одесса;

Запорожье;

Лубны.

01:48 В Киеве ночью 3 марта объявили воздушную тревогу, жителям столицы нужно оперативно пройти в бомбоубежища. Пользователи Сети уже сообщили о четырех мощных взрывах в центре города в районе станции метро "Дружбы народов".

01:13 Оккупанты атаковали город Изюм Харьковской области. Удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме погибли минимум шестеро мирных жителей, заявил мэр Владимир Мацокин.

01:00 Зеленский записал новое обращение к украинцам. Главные тезисы:

Все взятые в плен оккупанты как один говорят о том, что не знают, зачем они здесь. Моральное состояние врага постоянно ухудшается. Все больше военных РФ бегут обратно в Россию.

Все больше военных РФ бегут обратно в Россию. Если российские военные зашли в украинские города — это временно. Россия потеряла почти 9 тысяч военных за неделю.

Президент в восторге от украинцев, которые без оружия останавливают российские войска и даже берут оккупантов в плен и уничтожают технику.

На Николаевском направлении десятками вертолетов оккупантам приходится забирать своих 200-х и 300-х. 19-летних, 20-летних… "Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Забирайте свою армию домой!", – добавил Зеленский.

19-летних, 20-летних… "Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Забирайте свою армию домой!", – добавил Зеленский. Зеленский присвоил звания Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них посмертно.

Некоторым из них посмертно. 141 страна поддержала резолюцию, которая требует Россию убраться из Украины. А 4 государства проголосовали против нас: Сирия, Беларусь, Северная Корея и Эритрея.

00:5838 стран передали информацию об ужасных действиях РФ в Украине в Международный уголовный суд.

00:34 Во время очередного обстрела российскими оккупантами Харькова погибла сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина. Она умерла, когда доставляла припасы для своей семьи в городе.

00:33 Военно-воздушные силы Румынии потеряли самолет МиГ-21 и вертолет на борту со спасателями.

Самолет МиГ-21 выполнял задачи по воздушному патрулированию над Добруджей. В 20:03 диспетчерская башня потеряла связь с ним. На его поиск отправили вертолет IAR-330 Puma. Он вылетел с аэродрома около 20:21, а связь с ним пропала в 20:44. Впоследствии вертолет разбился в 11 километрах от аэродрома.

00:01 Бренд одежды H&M останавливает все продажи в России. Их русскоязычный сайт уже прекратил работу.

"H&M Group глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые пострадали. H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты ради безопасности покупателей и сотрудников, — заявили в компании.

00:00 Российские солдаты воруют в селах варенье – РФ забросила своих военных в Украину без достаточного количества еды. Теперь солдаты занимаются мародерством и отбирают продукты у местных жителей.