Вторжение России, день второй. Российский диверсант во Львове и стрельба в Николаеве. Онлайн (обновляется)

С утра в Киеве, Львове и других городах включаются тревожные сирены. Ночь многие харьковчане провели в подвалах и укрытиях. Наступление российских войск продолжается. По сообщениям, сегодня оккупанты попытаются вторгнуться в Киев

Сайт "Сегодня" ведет онлайн репортаж обо всех событиях.

19:48 Минобразования рекомендует всем учебным заведениям объявить каникулы с 25 февраля сроком на 2 недели

19:15 Во Львове поймали российского диверсанта. Мужчина явно плохо ориентировался на местности и что-то искал, сообщает корреспондент "Сегодня" со ссылкой на Нацгвардию.

Нацгвардия выявила у него российский паспорт, документы офицера запаса страны-агрессора, дисковые носители и флешку. Последнее, что он искал в интернете – где находится Львовский бронетанковый завод.

А вот и фото диверсанта:

19:06 Российские войска обстреляли корпуса Черниговской психоневрологической больницы. Об этом Суспільному сказал главврач Владимир Ященко.

19:00 Зеленский, Шмыгаль, Ермак, Арахамия и другие представители украинской власти находятся в Киеве и защищают Украину. Новое обращение президент Украины записал в правительственном квартале:

18:50 ВСУ ОТБИЛИ ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ. Об этом сообщили в эфире канала Рада со ссылкой на Генштаб ВСУ.

18:45 Нам нужна НАСТОЯЩАЯ помощь Запада, призывает лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Политик обратился к западным партнерам. "Санкции не остановили кремлевского параноика ни в 2014-м, ни сейчас", пишет Ляшко в своем Facebook. К чему политик призывает западных партнеров:

"Закройте намертво небо над Украиной от российских самолетов и ракет, убивающих моих соотечественников.

Прекратите покупать у Орды нефть и газ, формирующие 40% российского бюджета.

Дайте нашим легендарным, великим Воинам-защитникам лучшее оружие".

18:44 Под Харьковом мощный пожар. Что горит, выясняется. По сообщениям в соцсетях, может быть база ГСМ.

18:39 Брат главы ОП Андрея Ермака пошел добровольцем в тероборону.

18:35 В Киеве снова сработала сирена воздушной тревоги.

18:28 "Сотни оккупантов возвращаются в РФ в гробах": Яценюк обратился к Западу с просьбой

18:22 Ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе песни "Евровидение" в этом году, заявляет организатор конкурса.

18:12 ПРОВЕРЬТЕ КРЫШУ ВАШЕГО ДОМА. На ней могут быть метки-обозначения для вражеского обстрела, предупреждают главы Киевской и Ровенской ОГА. Если проход на крышу открыт, его необходимо закрыть.

18:01 Снова трагические новости с Сумщины. Там есть погибшие среди мирного населения. Информация от главы Шосткинской РГА Виктора Губенко:

"Вражеская колонна БТР шла на Кролевец. Дошла до Дубовичей. По дороге расстреливали все. Есть раненые и убитые среди гражданских. После проезда колонны осталась расстрелянная Шкода с трупом (таксист). Раненый оперируется в Глуховской больнице"

17:55 В Николаеве разводят мосты на неопределенный срок, заявили местные власти. Людей просят не выходить на улицу.

17:41 Папа Римский Франциск лично посетил посольство России в пятницу, чтобы "выразить свою озабоченность по поводу войны" в Украине, совершив беспрецедентный папский жест. Об этом сообщает Ватикан.

17:32 Два снаряда попало в здание областного управления СБУ в Чернигове. Информацию подтвердили в областном управлении ГСЧС.

17:28 Российские оккупанты 25 февраля прорвали оборону Херсона. Об этом сообщил руководитель областного оперативного штаба-глава облгосадминистрации Геннадий Лагута.

17:25 На Киевщине от обстрелов погибли 4 человека, 15 ранены, сообщает Киевская облгосадминистрация. Обстрел шел по Марьяновке Вышгородского района.

17:22 Харьковчан и жителей области призывают оставаться в укрытиях.

17:11 Конотоп Сумской области отбили у врага, сообщает глава ОГА. В то же время враг направил "Грады" в сторону корпусов и общежитий Сумского национального аграрного университета, расположенного вблизи военного объекта.

16:50Россию выгоняют из Совета Европы – Совместный комитет Совета Европы рекомендует применить в отношении Российской Федерации исключительную процедуру, ведущую к исключению ее из СЕ.

16:46 Лицо русского мира. В Сети появилось видео российского солдата, который делает селфи-видео на фоне обстрела "Градами" в сторону украинского города Мариуполь.

16:35 Что происходит в Украине по состоянию на 13:00, оперативная информация от Генштаба:

16:28 Кадры допроса еще одного пленного оккупанта появились в Сети. Их убеждали, что это Украина напала на Россию.

16:04 Потери оккупанта по состоянию на 15:00 опубликовал Генштаб ВСУ:

16:01 НЕ ФОТОГРАФИРУЙТЕ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ НА УЛИЦАХ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ИХ ФОТО В СЕТИ

15:41 Обратили оккупантов в бегство в районе Беловодска Луганской области.

15:36 Защитникам острова Змеиный присвоят звания Героев Украины посмертно, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Погибли пограничники, которые до последнего держали оборону.

15:16 Против войны? – Уволен! Так ведет себя Россия со своими гражданами. Журналистку "Коммерсанта" Елену Черненко исключили из дипломатического пула МИДа РФ из-за письма против войны.

14:59 Оккупант несет значительные потери. Штаб Сухопутных войск Украины сообщил новые данные о количестве погибших оккупантов, которые вторглись на территорию Украины 24 февраля. Как сообщается на Фейсбук-странице штаба, эта цифра уже более тысячи.

14:52 Украинец бросился под колеса вражеской военной техники, чтобы остановить оккупантов.

14:39 ВСУ ВОШЛИ КИЕВ. Жителей столицы просят не снимать движение техники. Кличко призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости. Обращение МВД:

14:26 Обстрел Харькова. "Грады" попали в жилой дом.

14:20 В Чернигове на улице Пухова вражеский снаряд попал в жилой дом. Разбиты окна. Огромное количество бронетехники идет на Киев и Нежин, в обход Чернигов, предупредил мэр города.

14:12 Российский корабль подбил бункеровщик "Миллениум Спирит", который шел под флагом Румынии. Связи с судном нет.

Уточнено по состоянию на 15:20 – Корабль шел под флагом Молдовы

13:59 В Одессе диверсанты могут разбрасывать игрушки и мобильные телефоны, начиненные взрывчаткой. Одесская ОГА призывает не поднимать подозрительные предметы и сообщать в полицию.

13:44 Под обстрелы "ураганами" в Ахтырке попал в жилой массив, бомбоубежища. Было много людей. Число раненых и погибших выясняют, есть тяжело раненые дети. Об этом сообщают власти города.

13:26 Враг ближе, чем кажется! В Виннице задержали корректировщика огня артиллерии, который работает на разведку РФ. Полиция давала ориентировку на авто с подозреваемым и дорожный контроль винничан задержал преступника.

В Ровенской области же на оккупанта работала 18-летняя девушка. Сотрудники мобильной группы полиции и местные жители обнаружили девушку, которая вблизи отделения почты рисовала знак в виде креста. Она призналась, что и раньше производила маркировку за вознаграждение.

13:18 "Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы". Президент Украины Владимир Зеленский вызвал Путина за стол переговоров.

12:56 Украинские военные общаются исключительно на украинском языке!!!

12:43 Как украинский летчик сбил самолет оккупантов в Черкасской области, появилось видео:

12:40 Охтырку обстреляли "Градами" – целились в воинскую часть. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

12:37 Какая ситуация в Киеве и регионах по состоянию на 12:00, по сообщению советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича:

12:29 Российские танки движутся в сторону Мариуполя. В 15 км от города идёт бой. Об этом на экстренном брифинге заявил городской голова Вадим Бойченко

12:20 ВСУ уничтожили около 20 единиц вражеских танков на Менском направлении на Черниговщине. Потери живой силы уточняются.

Также уничтожена колонна вражеской техники, которая двигалась со стороны Рипок на Чернигов. Потери около 10-15 единиц техники.

12:17 Сообщают о попадании снаряда в многоэтажки на Воздухофлотском проспекте в Киеве. Дома еще не заселенные, они стоят недалеко от центра столицы, сообщили в эфире "Украина 24". Информация проверяется.

12:11 Так выглядит квартира в доме по улице Кошица в Киеве, куда упал обломок российского летательного аппарата:

12:07 Загадочный пожар на российском военном аэродроме Миллерово Ростовской области. Там стоят Су-30СМ, Су-25 и вертолеты.

А кто это сделал?

12:03 Автобусы, ехавшие в Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "градами". Из-за этого план эвакуации из обстреливаемых районов поменяли.

11:47 Карта желаний по-украински:

11:40 Ситуация в Конотопе Сумской области. Как сообщает мэр города Артем Семенихин, по состоянию на 11:00:

11:28 Давить на Россию санкциями нужно намного сильнее, об этом президент Украины Владимир Зеленский говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

11:24 Режиссер Олег Сенцов присоединился в теробороне и призвал всех, кто может, присоединиться к ВСУ. Прямо сейчас в кинотеатрах идет в прокате лента Сенцова "Носорог" – почитайте о долгожданной премьере.

11:22 Под Винницей наши военные сбили российскую крылатую ракету. Об этом сообщает глава Винницкой ОГА. Слава ВСУ!

11:15 В Сумах сами местные жители задержали оккупанта. На вопросы, зачем он в Украине, отвечает путанно.

11:00 Настоящий герой Украины. Матрос Виталий Скакун героически взорвал Генический автомобильный мост вместе с собой, чтобы остановить наступление

10:41 Фейки от имени СБУ рассылают в телеграме и других мессенджерах. Люди получают сообщение с требованием пройти по ссылке на сайт, адрес которого напоминает адрес Службы.

10:13 На столичном Минском массиве нейтрализовали группу российских диверсантов, которые прорвались в Киев. Обстановка в Киеве под контролем.

10:10 В районе Золотоноши Черкасской области сбит вражеский самолет. Пилот успел катапультироваться, его разыскивают. Возможно, кто-то его увидит – про всех подозрительных людей нужно сообщать на 102.

10:00 В Чернобыльской зоне, где находятся оккупанты, зафиксировано увеличение радиации. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Установить причину невозможно из-за российских войск.

09:45 Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части под Калиновкой. В результате обстрела три человека получили ранения, их экстренно госпитализировали в районную больницу.

09:28 В Старобельске украинские военные разбили колонну российской техники. Украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар.

09:25 С сегодняшнего дня "Укрзализныця" отменяет пригородные поезда Киевского региона. Отменяются поезда, курсирующие из из Киева в направлении:

09:00 Против украинцев началась фишинговая атака. На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

08:56 Обстановка на Чернобыльской АЭС спокойная. Сотрудники на своих местах, станция работает в штатном режиме. Информация о захвате ЧАЭС не подтвердилась.

08:42 Около 15 танков, "ГРАДы", КАМАЗы и другая техника с войсками прошли не останавливаясь через Недригайлов в сторону Киева. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

08:40 ВСУ отбили удар под Черниговом и отбросили врага. Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов по личным данным россиян.

07:35Оперативная обстановка за ночь от Генштаба:

07:22Новое обращение Зеленского к украинцам

07:17 Полиция призывает людей уничтожать маячки, которые российские наемники используют для наведения ракет. Вот как они выглядят:

07:00 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – Как оказать доврачебную помощь раненому или человеку в обмороке

06:53 Российские военные обстреляли Старобельск в Луганской области. Есть погибший.

"Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа", – написал глава Донецкой ОГА.

06:49 По состоянию на 3 часа ночи 25 февраля уничтожено сил врага:

06:37 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ночной ракетный обстрел Киева российскими военными. Он заявил, что Украина переживала подобное в 1941 году и победит зло, нависшее над государством.

06:20 Российские танки наступают на Киев через Чернобыльскую зону. У Иванкова завязался бой. Украинские военные подорвали мост, чтобы остановить колонну.

06:16 В Ровно прогремел мощный взрыв. В полиции говорят, что попали в взлетную полосу коммунального аэропорта. Городской голова Александр Третьяк сообщил, что сильных повреждений и раненых нет.

06:00 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – как действовать во время обстрела, инструкция СБУ

05:51 Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области. В 4.25 российский агрессор нанес ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области. В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые.

05:38 25 февраля НАТО проведет срочный саммит из-за наступления России на Украину. Об этом сообщается на сайте Альянса.

05:29 Над Киевом сбили летательный аппарат РФ. Жители Киева услышали два взрыва около 04:20 утра. Оказалось, ПВО сбили объекты, которые летели на столицу. Обломки упали среди жилых домов – загорелась многоэтажка на улице Кошица и частный дом на Садовой. Есть пострадавшие, жертв нет. Спасатели справились с возгоранием.

04:20 В Сумах боевики выстрелили в жилой дом. Снаряд попал в дом по улице Герасима Кондратьева, 154/2. Вспыхнул пожар на 12 этаже.

03:50 Глава Сумской областной государственной администрации – руководитель военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий заявил, что российская техника из Сум направилась в Киев.

02:56 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ставки Верховного главнокомандующего в связи с нападением России на Украину.

02:34 Хакерская группировка Anonymous объявила России кибервойну.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous#Ukraine