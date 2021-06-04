ВУЗы сосредоточены на теории, а студентам нужна практика – руководитель первой украинской киношколы

Студенты ВУЗов начинают работать в реальных условиях после выпуска, а нужно начинать практику с первых дней обучения

В Украине система высшего образования зачастую не может полноценно подготовить студентов к дальнейшей работе. В государственных ВУЗах сосредотачиваются на теории из-за отсутствия современной материальной базы. В то время как неформальные учебные заведения погружают студентов в реальные практические условия.

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Об этом заявила руководитель первой украинской киношколы Ukrainian Film School Алена Тимошенко на форуме "Украина 30. Образование и наука".

"Ukrainian Film School сейчас является конкурентом высших учебных заведений, потому что к нам приходят учиться и получить практику из других вузов. Мы даем возможность работать в профессии уже во время учебы. Для творческих профессий, таких как актерское мастерство или продюсирование, не нужно 5 лет университета – достаточно 1-2 лет практики", – сказала Тимошенко.

Ежегодно Ukrainian Film School выпускает 800 специалистов в области кинопроизводства.

Есть такие специальности:

актерское мастерство;

режиссура;

сценарное мастерство;

операторское мастерство;

продюсирование.

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Студентам преподают более 50 специалистов-практиков.

"Вузы часто оторваны от того, что происходит на рынке. Они не знают, какие есть тренды, какие есть гранты, какие есть возможности для студентов. Зато наша цель – привести студента на съемочную площадку с первых дней обучения, а не после получения диплома", - заметила Тимошенко.

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Среди выпускников школы – исполнительница главной роли в фильме "Віддана" Алеся Романова, сценарист фильма о Валерии Лобановском Стас Верещук и многие другие студенты, успешно стартовавшие в профессии еще во время обучения.

Студенты школы регулярно участвуют в питчингах (презентация кинопроекта для поиска инвесторов) Госкино и Украинского культурного фонда, а также сотрудничают с Netflix.

Напомним, в Украине создают первый частный политех. Набор 200 студентов бакалаврата планируется в 2022 году. Обучение будет длиться от 3 до 5,5 лет.

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Также сообщалось, что ректоров вузов в Украине будут выбирать по-новому.

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