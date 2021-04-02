Введут ли в Украине чрезвычайное положение: Разумков расписал механизм

Не нужно заниматься пинг-понгом и перекидать ответственность друг на друга, говорит спикер

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает введения режима чрезвычайного положения из-за роста числа новых заражений коронавирусом и смертности от СOVID-19.

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Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов и объяснил механизм такого введения.

"К сожалению, да (возможно введение ЧП – ред.), потому что эту статистику (19 893 новых случая инфицирования коронавирусом и смерть 433 украинцев. – Ред.) нужно хорошо понимать. У нас немного на второй план в информационном пространстве отошел вопрос коронавируса", – заявил он.

По словам спикера, должна быть четкая реакция Кабмина и профильных министерств – Минздрава, Минобразования, Минэкономики и Минфина, потому что сегодня только объединив усилия, можно достигнуть нужного результата.

Разумков посетовал, что даже в тех регионах, где введены карантинные мероприятия, они игнорируются. Поэтому "не нужно заниматься пинг-понгом и перебрасывать ответственность друг на друга, ведь за этим мы можем потерять самое ценное что есть в этом государстве – жизни людей".

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Спикер подчеркнул, что парламент будет реагировать на ситуацию с коронавирусом, если правительство подаст предложения по введении ЧП, а президент издаст указ.

"Предложения должны быть поданы Кабинетом министров, потому что это эпидемиологическая ситуация, дальше они рассматриваются президентом, который издает указ. И в течение двух суток (как показывает практика, это происходит раньше) парламент должен собраться и проголосовать за этот указ. Исходя из сегодняшней ситуации, соответствующей информации ни от президента, ни от Кабинета министров не поступало", – отметил он.

Напомним, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Некоторые области уже успели существенно ужесточить ограничения – закрыли кафе, торговые центры и даже ввели спецпропуски на транспорт.

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