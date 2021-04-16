Введут ли в Украине военное положение из-за COVID-19? Ответил Разумков

Спикер Верховной Рады считает, что если ситуация будет этого требовать, парламент примет соответствующие меры

Пока в Украине нет необходимости вводить военное положение из-за ситуации с коронавирусом.

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Об этом в эфире 4 канала заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Условия введения военного положения четко определены – это одобрение (на заседании Верховной Рады – Ред.) указа президента. Но по состоянию на сегодняшний день оснований для введения военного положения нет", – сказал он.

Однако если ситуация будет того требовать, парламент готов принять соответствующие меры.

Согласно последней статистике, в Украине коронавирусом заболели более 1,94 млн человек, побороли болезнь 1,49 млн украинцев. В то же время от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 39 950 человек.

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Тем временем в Украине ситуация с вакцинацией неутешительная – 14 апреля вакцину получили только 744 человека, а в Черкасской области не сделали и вовсе ни одной прививки. Вакцинация там приостановилась еще 10 апреля.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.

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