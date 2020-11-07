При Януковиче такого не было: Олег Ляшко снова заявил о фальсификациях

По словам лидера Радикальной партии, много протоколов просто переписываются

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сделал очередное заявление о фальсификациях на местных выборах-2020. По словам политика, последний раз в Украине "такие выборы делались" при президентстве беглого Виктора Януковича.

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Об этом Олег Ляшко заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Вчера последний был день, когда центральная избирательная комиссия должна была объявить результаты местных выборов. По многим областям и территориальных общинах это до сих пор не произошло. Не имеет результатов, они не объявлены ", – заявил Ляшко.

По его словам, многие протоколы просто переписываются, а победу на выборах власть ворует с помощью подкупа и фальсификаций. Лидер Радикальной партии привел в пример президентские выборы в США.

"Почему в США посчитали выборы, а в селе не можете посчитать? Потому что вы импотенты. Лживые, ничтожные импотенты, которые воруют у украинцев их право честно выбирать себе власть. Вам это боком вылезет, зеленые. Я вас об этом предупредил. И не говорите потом, что вас не предупреждали ", – резюмировал Олег Ляшко.

Напомним, 28 октября ЦИК обработала 100% участковых протоколов на довыборах в Верховную Раду по 208-му одномандатному избирательному округу. Победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько, который лишь на 2% опередил своего оппонента, лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

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