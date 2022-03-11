"Вы решили провести "дехимизацию" Украины?" – Зеленский ответил на фейк РФ о химатаках

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам и рассказал, как наша страна противостоит оккупантам. Волонтеры доставляют гуманитарную помощь в пострадавшие от обстрелов города, но Волноваха и Мариуполь все еще заблокированы. Он опроверг очередной фейк оккупантов о том, якобы на территории Украины разрабатывают химическое оружие.
Обращение Зеленский опубликовал в Telegram.
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"Я Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двоих детей. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает. И если Россия сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ", – сказал он.
Что еще сказал Зеленский – главные тезисы:
- За два дня благодаря гуманитарным коридорам эвакуировали около 100 тысяч человек. Удалось также доставить и гуманитарные грузы: сотни тонн продовольствия, медикаментов.
- Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя Украина сделала все, что требовалось для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь. Несмотря на это сегодня грузовики с помощью отравились в Мариуполь – оккупанты открыли огонь из танков.
- Оккупанты разрушили здание ГУ ГСЧС в Донецкой области. Именно рядом с этим зданием и было место, где собирались мариупольцы на эвакуацию. Несмотря на это, Украина продолжат попытки доставить помощь в Мариуполь.
- Президент просит украинцев, у которых есть связь с жителями Мариуполя, рассказывать им, что мы боремся за город и будем это делать до последнего.
- "Они обвиняют нас... Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других".
- Президент обратился к пропагандистам РФ: "Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что ещё вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове?".
- Зеленский присвоил звания "Герой Украины" 13 нашим защитникам, пятерым из них – посмертно.
- Президент о членстве Украины в ЕС: "Когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю, что украинский народ уже в Евросоюзе. Ну, а политики... Я уверен, что они подстроятся. Желательно побыстрее".