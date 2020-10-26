"Вы такого еще не видели": на выборах в Чернигове проголосовали за Путина (фото)

На выборах в Чернигове избиратель испортил бюллетень, вписав в него российскую партию и президента РФ Владимира Путина.

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Об этом сообщил в Facebook кандидат на выборах в Черниговский горсовет Игорь Полуян.

"Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия", – написал он и показал фото бюллетеня.

В самом низу списка политических партий избиратель вписал российскую партию "Единая Россия" и "кандидата" от нее Путина, напротив которых и поставил галочку.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Чернигове был зафиксирован еще один неприятный инцидент – мужчина похитил бланки опроса Зеленского и выбросил их. В полиции рассказали, что у женщины, которая проводила опрос у одного из избирательных участков, неизвестный выхватил коробку с заполненными бланками и убежал.

Отметим, что нарушения на местных выборах 25 октября наблюдались практически по всей стране. Так, например, в Винницкой области пытались "отжать" бюллетени у председателя комиссии, причем не обошлось без стрельбы.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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