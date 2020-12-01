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Вы живете с тяжелобольным и заболели COVID-19: как уберечь родных

1 декабря, 19:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Дома придется ходить в маске

Заведующий инфекционным отделением Киевской больницы № 17 Виталий Соколов рассказал, как уберечься от коронавируса, когда в семье есть тяжелобольные с сопутствующими болезнями.

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Об этом он говорил во время онлайн-трансляции в рамках проекта "Спроси у доктора", организованного Фондом Рината Ахметова.

По словам Соколова, больным COVID-19 не нужно делать томографию, поскольку она не определяет тяжесть болезни. Состояние определяется температурой и показанием насыщения крови кислородом.

Так, если вы заразились коронавирусом и живете с тяжелобольным человеком, нужно придерживаться таких правил:

  • Дома нужно ходить в масках;
  • Выделить больному, по возможности, отдельную комнату для проживания;
  • Больной должен пользоваться отдельной посудой;
  • Обеспечить отдельную возможность первому в течении дня посещать ванную и туалет.

Что НЕ нужно делать:

  • Пить очень много воды;
  • Пить антибиотики.
Видео: Сегодня
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Врач также объяснил, что для адаптации организма к новому вирусу нужны клетки памяти.

"Этих клеток памяти, которые мы могли бы получить от своих родителей, дедушек, бабушек, прабабушек и так далее у нас не имеется", – добавил он.

Напомним, ранее мы писали, как долго коронавирус живет на поверхностях.

Как известно, в Украине за последние сутки выявили 12 498 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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