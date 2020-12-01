Вы живете с тяжелобольным и заболели COVID-19: как уберечь родных

Заведующий инфекционным отделением Киевской больницы № 17 Виталий Соколов рассказал, как уберечься от коронавируса, когда в семье есть тяжелобольные с сопутствующими болезнями.
Об этом он говорил во время онлайн-трансляции в рамках проекта "Спроси у доктора", организованного Фондом Рината Ахметова.
По словам Соколова, больным COVID-19 не нужно делать томографию, поскольку она не определяет тяжесть болезни. Состояние определяется температурой и показанием насыщения крови кислородом.
Так, если вы заразились коронавирусом и живете с тяжелобольным человеком, нужно придерживаться таких правил:
- Дома нужно ходить в масках;
- Выделить больному, по возможности, отдельную комнату для проживания;
- Больной должен пользоваться отдельной посудой;
- Обеспечить отдельную возможность первому в течении дня посещать ванную и туалет.
Что НЕ нужно делать:
- Пить очень много воды;
- Пить антибиотики.
Врач также объяснил, что для адаптации организма к новому вирусу нужны клетки памяти.
"Этих клеток памяти, которые мы могли бы получить от своих родителей, дедушек, бабушек, прабабушек и так далее у нас не имеется", – добавил он.
Напомним, ранее мы писали, как долго коронавирус живет на поверхностях.
Как известно, в Украине за последние сутки выявили 12 498 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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