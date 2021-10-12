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Выбери профессию мечты. Украинские звезды проводят урок для старшеклассников: онлайн-трансляция

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
12 октября, 09:46
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На уроке расскажут о перспективах рабочих специальностей и многом другом
Урок проведут Евгений Клопотенко Жан Беленюк
Урок проведут Евгений Клопотенко Жан Беленюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 12 октября, пройдет Всеукраинский онлайн-урок по профориентации. Как сообщает "Сегодня", такой урок пройдет впервые.

На него приглашены представители Национального реестра рекордов Украины.

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На уроке будут присутствовать известные украинцы:

  • Евгений Клопотенко, украинский шеф-повар, телеведущий, входит в топ-50 поваров мира,
  • Жан Беленюк, Олимпийский чемпион в Токио,
  • Игорь Гарбарук – заместитель Министра образования и науки Украины,
  • Ульяна Пчелкина – чемпионка мира по пара-каратэ, телеведущая, общественный деятель,
  • Анна Ризниченко – украинский карьерный советник, которая консультирует подростков из разных стран мира.

О чем пойдет речь

На уроке будет рассказано о перспективах рабочих специальностей.

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Также, как стало известно, в рамках этого образовательного проекта запланировано обучить учителей-предметников интересно преподносить свой предмет.

Транслировать урок будет сайт "Сегодня" и интернет-ресурс Министерства образования и науки Украины.

Национальный проект по профориентации и построению карьеры, в рамках которого проходит урок, является своего рода "социальным лифтом" для талантливой молодежи.

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