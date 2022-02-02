Выбило окна в 74 квартирах! Мы узнали новые подробности мощного взрыва в Кропивницком

По предварительной информации, в многоэтажке взорвался газ

На пожаре погиб человек, еще трое пострадали. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кропивницком в результате мощного взрыва в многоэтажке выбило окна в 74 квартирах. Во время пожара из дома были эвакуированы 27 человек.

Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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"По предварительной информации, в результате взрыва газовоздушной смеси произошел пожар именно в квартире на втором этаже на площади 60 квадратных метров", – сообщили в ГСЧС.

Были эвакуированы 27 человек. В результате взрыва выбиты окна в 74 квартирах. Пока неизвестно, сколько квартир непригодны для проживания. В то же время, в ГСЧС сообщили, что разрушений несущих конструкций нет.

Что известно о пострадавших

На месте происшествия был обнаружен один погибший человек, мужчина. И также есть три пострадавших. Один взрослый и двое детей 8 и 13 лет. Все пострадавшие жили в квартире, где произошел взрыв.

Пострадавшими детьми оказались две девушки. Сейчас они находятся в больнице. Предварительно их жизни ничего не угрожает.

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Что могло стать причиной

По словам соседей, в доме работала бригада газовщиков – в квартире на 3 этаже. Какие работы выполняли – выясняют правоохранители. Также люди говорят, что с утра чувствовали в подъезде запах газа.

Подробности пожара

2 февраля в 15:59 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома по улице Попова. В 16:44 пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, а в 17:03 – ликвидировали.

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