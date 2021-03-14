"Выбора нет": Ляшко советует украинцам не ждать вакцину Pfizer

Главный санитарный врач Украины Виктр Ляшко советует украинцам не ожидать вакцинации от коронавируса какой-либо конкретной вакциной, к примеру Pfizer, поскольку права выбора в этой ситуации у них нет.

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Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".

"Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно", – утверждает Ляшко.

Что касается конкретно вакцины американской компании Pfizer, уточнил санврач, то у нее температура хранения -70 градусов по Цельсию, и после того как препарат выходит за пределы этой температуры, он должен быть использован в течение пяти дней.

В тренде Ляшко рассказал, кто из публичных людей может вакцинироваться вне очереди

"Наиболее оперативное использование – это либо работа с мобильными бригадами, либо прививочные центры для организованных коллективов", – уточнил он.

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По словам Ляшко, основные препараты, которыми собираются вакцинировать украинцев – производства AstraZeneca, Novavax и Sinovac.

"Мы понимаем, что у нас будет определенное количество вакцины Pfizer, а главное снабжение – это вакцины с температурой хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию (AstraZeneca, Novavax, Sinovac), поэтому мы выбираем платформу в виде пунктов прививки, делаем все под такую температуру хранения, есть обученные медицинские работники. Они как раз с такой температурой хранения вакцин для рутинных прививок работают", – объяснил он.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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