Выборы 2020: новый Киев

Сплошной WI-FI интернет, социальная сеть для народовластия, пассажирский транспорт от Mercedes-Benz, единый билет и многое другое предлагает Михаил Поживанов, кандидат на должность городского головы Киева.

Кандидат с наибольшим мэрским бэкграундом и европейским опытом в построении масштабных инфраструктурных проектов, Михаил Поживанов, предложил концепцию "Нового Киева".

⇒ Киевляне будут контролировать власть и органы местного самоуправления на публичной платформе по типу социальной сети с инструментами цифровой подписи и документооборота.

⇒ Город должен быть обеспечен сплошным WI-FI интернетом и видеонаблюдением, потому что это удобно и безопасно в современных реалиях.

⇒ Налогов, которые платят киевляне, и других поступлений в городской бюджет вполне достаточно для технического и технологического обновления города.

⇒ Хронические проблемы города, такие как дороги, пробки и выбросы в атмосферу, должны быть решены в европейских традициях:

● во-первых, провести оптимизацию бюрократических коммуникаций и перевести все согласительные процессы в электронный вид к социальной сети с возможностями юридически значимых действий;

● во-вторых, внедрить референдумы местного значения;

● в-третьих, необходимо максимально перенести объекты промышленного назначения за пределы города, а контроль выбросов в атмосферу сделать публичным;

● в-четвертых, завершить начатые строительства мостов и построить еще один мост в районе Жукова острова в продолжение Большой Окружной дороги с целью направить транзитные транспортные потоки в объезд Киева;

● в-пятых, СИЗО и судебные уголовные палаты перенести в один городок за пределы города;

● в-шестых, чтобы увеличить пассажироспособность города и одновременно уменьшить спрос на индивидуальный транспорт, необходимо радикально изменить концепцию пассажирских перевозок:

отказаться от маршруток, обеспечив город комфортным автобусами от MAN или Mercedes-Benz, узловая сборка и сервис которых должны осуществляться под Киевом;

обеспечить перемещение пассажирского транспорта по четкому расписанию;

билет на пользование пассажирским транспортом должен быть единый, в том числе цифровой;

обеспечить город достаточным количеством диджитализованих парковочных мест;

увеличить количество пассажирских поездов в метро и строить дополнительные станции.

О том, как будут решаться вопросы качества питьевой воды, систем водоснабжения, водоотведения, лифтового хозяйства и многое другое, вы можете узнать по ссылке на одно из интервью Михаила Поживанова.

"Новый Киев" должен стать безопасным, комфортным и туристическим!

Михаил Поживанов – украинский политик, государственный и общественный деятель, меценат, народный депутат Украины четырех созывов, занимал правительственные должности, основатель ОО "Фонд муниципальных реформ "Магдебургское право", автор одиннадцатого раздела Конституции Украины о местном самоуправлении, был мэром Мариуполя, после чего шесть лет работал заместителем мэра Киева Александра Омельченко, во время преследования при президентстве Януковича почти 5 лет работал в Аавстрийской международной компании, где занимался масштабными инфраструктурными проектами.

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