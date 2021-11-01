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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Выборы мэра Харькова и празднование Хэллоуина в Украине — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
1 ноября, 06:00
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Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин заявил, что Игорь Терехов не победил выборы, а в Украине праздновали Хэллоуин с нарушением карантина
Добкин намерен и дальше бороться за пост мэра Харькова, а празднование Хеллоуина в Украине может закончиться увеличением больных COVID-19/Коллаж: Сегодня
Добкин намерен и дальше бороться за пост мэра Харькова, а празднование Хеллоуина в Украине может закончиться увеличением больных COVID-19/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Скороход выдала компромат: "Нардепам "Слуги народа" платят в конвертах, есть аудиозапись"

Народный депутат Анна Скороход подтвердила нашумевшее заявление нардепа Антона Полякова о раздаче депутатам от "Слуги народа" зарплаты в конвертах. По ее словам, есть аудиозаписи, которые подтверждают эту информацию.

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Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

"Я — 35%": Добкин заявляет, что у Терехова нет победы

На выборах городского головы Харькова, по данным экзитпола, побеждает секретарь горсовета Игорь Терехов. Однако кандидат в мэры Михаил Добкин не согласен с этим.

По предварительным данным, Терехов победил на выборах/Коллаж: Сегодня
По предварительным данным, Терехов победил на выборах/Коллаж: Сегодня

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Apple сняла с производства свой самый дешевый iMac

Apple незаметно для всех прекратила выпуск 21,5-дюймового iMac. Самый дешевый вариант моноблочного компьютера от Apple был снят с продажи 29 октября.

Apple сняла с продажи 21,5-дюймовый iMac
Apple сняла с продажи 21,5-дюймовый iMac

Ярко, с музыкой, но без соблюдения карантинных требований: как в Украине праздновали Хэллоуин

31 октября в Украине отмечали мистический праздник — Хэллоуин. В этот день люди в разных городах наряжались в оригинальные костюмы, проводили мистические ритуалы и пугали друг друга. Однако они забыли, что в Украине действуют карантинные ограничения.

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В Украине с размахом празднуют Хэллоуин, но о карантине забыли/Коллаж: Сегодня
В Украине с размахом празднуют Хэллоуин, но о карантине забыли/Коллаж: Сегодня

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