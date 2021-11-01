Выборы мэра Харькова и празднование Хэллоуина в Украине — главные новости за ночь

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Скороход выдала компромат: "Нардепам "Слуги народа" платят в конвертах, есть аудиозапись"
Народный депутат Анна Скороход подтвердила нашумевшее заявление нардепа Антона Полякова о раздаче депутатам от "Слуги народа" зарплаты в конвертах. По ее словам, есть аудиозаписи, которые подтверждают эту информацию.
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Apple незаметно для всех прекратила выпуск 21,5-дюймового iMac. Самый дешевый вариант моноблочного компьютера от Apple был снят с продажи 29 октября.
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