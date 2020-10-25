Українська
$ 28,27
33,41
  1. Последние новости Украины

Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городах

25 октября, 22:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На 554 участках работали более 1500 интервьюеров

В Украине 25 октября прошли местные выборы. Избирательные участки закрылись в 20:00, начался подсчет голосов. Однако предварительные данные по выборах мэров уже известны.

Реклама

Так, в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" провели экзитполы в 12 городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Винница, Черкассы, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород и Николаев.

Согласно опубликованным данным, результаты голосования такие:

В тренде
Ляшко заявил о попытках фальсификации результатов выборов на его округе

Киев

  1. Виталий Кличко – ("УДАР") – 45,93%;
  2. Александр Попов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 9,62%;
  3. Ирина Верещук ("Слуга народа") – 8,53%;
  4. Алексей Кучеренко ("Батькивщина") – 7,82;
  5. Сергей Притула ("Голос") – 7,27;
  6. Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского") – 4,81%;
  7. Игорь Смешко ("Сила и честь") – 3,73%;
  8. Андрей Ильенко (ВО "Свобода") – 2,48%;
  9. Александр Омельченко ("Единство") – 2,69%;
  10. Николай Томенко ("Родная страна") – 2,11%.

Харьков

  1. Геннадий Кернес ("Блок Кернеса – Успешный Харьков") – 57,9%;
  2. Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 12,12%;
  3. Алексей Кучер ("Слуга народа") – 12,98%;
  4. Олег Абрамичев ("Европейская солидарность") – 6,23%;
  5. Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом") – 4,51%.

Одесса

  1. Геннадий Труханов ("Доверяй делам") – 34,4%;
  2. Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 17,93%;
  3. Олег Филимонов ("Слуга народа") – 13,75%;
  4. Петр Обухов ("Европейская солидарность") – 12,52%;
  5. Сергей Кивалов ("Украинская морская партия Сергея Кивалова") – 5,44%;
  6. Евгений Червоненко ("Наш край") – 3,56%;
  7. Сергей Калинчук ("За майбутнє") – 3,08%;
  8. Эдуард Гурвиц ("Блок Эдуарда Гурвица") – 2,75%;
  9. Олег Михайлик (самовыдвиженец) – 1,32%;
  10. Марья Трунина (самовыдвиженка) – 0,84%;

Львов

  • Садовый Андрей ("Об'єднання "Самопоміч") – 41,12%;
  • Синютка Олег ("Европейская солидарность") – 27,38%;
  • Кошулинский Руслан ("Свобода") – 9,98%;
  • Рущишин Ярослав ("Голос") – 5,62%;
  • Васюник Игорь (самовыдвиженец) – 3,97%;

Днепр

  1. Филатов Борис – ("Пропозиція") – 44,47%;
  2. Краснов Загид – ("Громадская сила") – 14,44%;
  3. Вилкул Александр – ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") – 11,27%;
  4. Рыженко Сергей – ("Слуга народа") -10,60%;
  5. Никитин Сергей – ("Оппозиционная платформа – За жизнь) – 8,81%;
  6. Романюков Артем – ("Демальянс") – 3,13%;
  7. Рычкова Татьяна – ("Европейская солидарность") – 2,37%;
  8. Майденко Игорь – "Национальный корпус" – 0,73%;
  9. Куюмчян Мгер – ("Батьківщина") – 1,11%;
  10. Лампика Татьяна – (Партия зеленых Украины) – 0,64%;

Кривой Рог

  • Юрий Вилкул ("Блок Вилкула украинская перспектива") – 42,80%;
  • Дмитрий Шевчик ("Слуга народа") – 31,01%;
  • Константин Павлов ("Оппозиционная платформа – "За життя") – 7,91%;
  • Юрий Милобог ("Сила людей") – 6,05%;
  • Павел Сухоцкий ("самовыдвиженец") – 3,96%.

Винница

  • Моргунов Сергей ("Украинская стратегия Гройсмана") – 66%;
  • Кудлаенко Сергей ("Европейская солидарность") – 11,87%;
  • Борзов Сергей ("Слуга народа") – 9,00%;
  • Узелков Вячеслав ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 4,68%;
  • Устинова Александра ("Голос") – 3,66%;

Николаев

  • Александр Сенкевич ("Пропозиция") – 40,78%;
  • Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа – "За життя") – 26,77%;
  • Татьяна Домбровская ("Слуга народа") – 16,81%;
  • Николай Круглов ("Наш край") – 7,11%;
  • Юрий Гранатуров ("За майбутнє") – 5,23%.

Мариуполь

  1. Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченко") – 69,05%;
  2. Владимир Клименко ("Оппозиционная платформа – "За життя") – 23,71%;
  3. Лидия Мугли (самовыдвиженец) – 4,05%;
  4. Юлия Башкирова ("За майбутнє") – 2,00%;
  5. Михаил Клюев ("Наш край") – 1,19%.

Черкассы

  1. Анатолий Бондаренко ("За майбутнє") – 32,66%;
  2. Виктор Евпак ("Голос") – 19,84%;
  3. Виталий Ильченко ("Слуга народа") – 17,80%;
  4. Владислав Пустовар ("Черкащани") – 5,95%;
  5. Сергей Кудактин ("Европейская солидарность") – 5,86%.

Черновцы

  • Роман Кличук ("Єдина альтернатива") – 29,13%;
  • Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина") – 21,43%;
  • Алексей Каспрук ("Пропозиция") – 17,94%;
  • Виталий Другановский (Слуга народа") – 13,67%;
  • Василий Максимюк ("Европейская солидарность") – 4,49%.

Ужгород

  • Богдан Андреев (самовыдвиженец) – 23,84%;
  • Виктор Щадей ("Слуга народа") – 22,73%;
  • Сергей Ратушняк (самовыдвиженец) – 14,73%;
  • Павел Чучка ("Голос") – 6,99%;
  • Александр Белан ("Родной дом") – 5,35%;

Как известно, для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые провели опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы.

25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Реклама

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама

Киев Одесса Харьков Днепр Львов мэр местные выборы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Местные выборы: все подробности голосования и первые результаты
Местные выборы: все подробности голосования и первые результатыУкраина
Экзитпол онлайн: смотрим прямую трансляцию объявления результатов
Экзитпол онлайн: смотрим прямую трансляцию объявления результатовУкраина
Россия устроила боевикам большую проверку в
Россия устроила боевикам большую проверку в "Л/ДНР"Донбасс
Демарш Femen на выборах: что произошло с девушкой, которая разделась перед Зеленским
Демарш Femen на выборах: что произошло с девушкой, которая разделась перед ЗеленскимУкраина
В Раде готовят новую налоговую реформу
В Раде готовят новую налоговую реформуЭкономика
Местные выборы 2020: инструкция для избирателя
Местные выборы 2020: инструкция для избирателяУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять