Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городах

В Украине 25 октября прошли местные выборы. Избирательные участки закрылись в 20:00, начался подсчет голосов. Однако предварительные данные по выборах мэров уже известны.
Так, в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" провели экзитполы в 12 городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Винница, Черкассы, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород и Николаев.
Согласно опубликованным данным, результаты голосования такие:
Киев
- Виталий Кличко – ("УДАР") – 45,93%;
- Александр Попов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 9,62%;
- Ирина Верещук ("Слуга народа") – 8,53%;
- Алексей Кучеренко ("Батькивщина") – 7,82;
- Сергей Притула ("Голос") – 7,27;
- Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского") – 4,81%;
- Игорь Смешко ("Сила и честь") – 3,73%;
- Андрей Ильенко (ВО "Свобода") – 2,48%;
- Александр Омельченко ("Единство") – 2,69%;
- Николай Томенко ("Родная страна") – 2,11%.
Харьков
- Геннадий Кернес ("Блок Кернеса – Успешный Харьков") – 57,9%;
- Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 12,12%;
- Алексей Кучер ("Слуга народа") – 12,98%;
- Олег Абрамичев ("Европейская солидарность") – 6,23%;
- Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом") – 4,51%.
Одесса
- Геннадий Труханов ("Доверяй делам") – 34,4%;
- Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 17,93%;
- Олег Филимонов ("Слуга народа") – 13,75%;
- Петр Обухов ("Европейская солидарность") – 12,52%;
- Сергей Кивалов ("Украинская морская партия Сергея Кивалова") – 5,44%;
- Евгений Червоненко ("Наш край") – 3,56%;
- Сергей Калинчук ("За майбутнє") – 3,08%;
- Эдуард Гурвиц ("Блок Эдуарда Гурвица") – 2,75%;
- Олег Михайлик (самовыдвиженец) – 1,32%;
- Марья Трунина (самовыдвиженка) – 0,84%;
Львов
- Садовый Андрей ("Об'єднання "Самопоміч") – 41,12%;
- Синютка Олег ("Европейская солидарность") – 27,38%;
- Кошулинский Руслан ("Свобода") – 9,98%;
- Рущишин Ярослав ("Голос") – 5,62%;
- Васюник Игорь (самовыдвиженец) – 3,97%;
Днепр
- Филатов Борис – ("Пропозиція") – 44,47%;
- Краснов Загид – ("Громадская сила") – 14,44%;
- Вилкул Александр – ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") – 11,27%;
- Рыженко Сергей – ("Слуга народа") -10,60%;
- Никитин Сергей – ("Оппозиционная платформа – За жизнь) – 8,81%;
- Романюков Артем – ("Демальянс") – 3,13%;
- Рычкова Татьяна – ("Европейская солидарность") – 2,37%;
- Майденко Игорь – "Национальный корпус" – 0,73%;
- Куюмчян Мгер – ("Батьківщина") – 1,11%;
- Лампика Татьяна – (Партия зеленых Украины) – 0,64%;
Кривой Рог
- Юрий Вилкул ("Блок Вилкула украинская перспектива") – 42,80%;
- Дмитрий Шевчик ("Слуга народа") – 31,01%;
- Константин Павлов ("Оппозиционная платформа – "За життя") – 7,91%;
- Юрий Милобог ("Сила людей") – 6,05%;
- Павел Сухоцкий ("самовыдвиженец") – 3,96%.
Винница
- Моргунов Сергей ("Украинская стратегия Гройсмана") – 66%;
- Кудлаенко Сергей ("Европейская солидарность") – 11,87%;
- Борзов Сергей ("Слуга народа") – 9,00%;
- Узелков Вячеслав ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 4,68%;
- Устинова Александра ("Голос") – 3,66%;
Николаев
- Александр Сенкевич ("Пропозиция") – 40,78%;
- Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа – "За життя") – 26,77%;
- Татьяна Домбровская ("Слуга народа") – 16,81%;
- Николай Круглов ("Наш край") – 7,11%;
- Юрий Гранатуров ("За майбутнє") – 5,23%.
Мариуполь
- Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченко") – 69,05%;
- Владимир Клименко ("Оппозиционная платформа – "За життя") – 23,71%;
- Лидия Мугли (самовыдвиженец) – 4,05%;
- Юлия Башкирова ("За майбутнє") – 2,00%;
- Михаил Клюев ("Наш край") – 1,19%.
Черкассы
- Анатолий Бондаренко ("За майбутнє") – 32,66%;
- Виктор Евпак ("Голос") – 19,84%;
- Виталий Ильченко ("Слуга народа") – 17,80%;
- Владислав Пустовар ("Черкащани") – 5,95%;
- Сергей Кудактин ("Европейская солидарность") – 5,86%.
Черновцы
- Роман Кличук ("Єдина альтернатива") – 29,13%;
- Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина") – 21,43%;
- Алексей Каспрук ("Пропозиция") – 17,94%;
- Виталий Другановский (Слуга народа") – 13,67%;
- Василий Максимюк ("Европейская солидарность") – 4,49%.
Ужгород
- Богдан Андреев (самовыдвиженец) – 23,84%;
- Виктор Щадей ("Слуга народа") – 22,73%;
- Сергей Ратушняк (самовыдвиженец) – 14,73%;
- Павел Чучка ("Голос") – 6,99%;
- Александр Белан ("Родной дом") – 5,35%;
Как известно, для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые провели опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы.
25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.
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