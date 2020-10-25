Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городах

На 554 участках работали более 1500 интервьюеров

В Украине 25 октября прошли местные выборы. Избирательные участки закрылись в 20:00, начался подсчет голосов. Однако предварительные данные по выборах мэров уже известны.

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Так, в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" провели экзитполы в 12 городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Винница, Черкассы, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород и Николаев.

Согласно опубликованным данным, результаты голосования такие:

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Киев

Виталий Кличко – ("УДАР") – 45,93%; Александр Попов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 9,62%; Ирина Верещук ("Слуга народа") – 8,53%; Алексей Кучеренко ("Батькивщина") – 7,82; Сергей Притула ("Голос") – 7,27; Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского") – 4,81%; Игорь Смешко ("Сила и честь") – 3,73%; Андрей Ильенко (ВО "Свобода") – 2,48%; Александр Омельченко ("Единство") – 2,69%; Николай Томенко ("Родная страна") – 2,11%.

Харьков

Геннадий Кернес ("Блок Кернеса – Успешный Харьков") – 57,9%; Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 12,12%; Алексей Кучер ("Слуга народа") – 12,98%; Олег Абрамичев ("Европейская солидарность") – 6,23%; Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом") – 4,51%.

Одесса

Геннадий Труханов ("Доверяй делам") – 34,4%; Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 17,93%; Олег Филимонов ("Слуга народа") – 13,75%; Петр Обухов ("Европейская солидарность") – 12,52%; Сергей Кивалов ("Украинская морская партия Сергея Кивалова") – 5,44%; Евгений Червоненко ("Наш край") – 3,56%; Сергей Калинчук ("За майбутнє") – 3,08%; Эдуард Гурвиц ("Блок Эдуарда Гурвица") – 2,75%; Олег Михайлик (самовыдвиженец) – 1,32%; Марья Трунина (самовыдвиженка) – 0,84%;

Львов

Садовый Андрей ("Об'єднання "Самопоміч") – 41,12%;

Синютка Олег ("Европейская солидарность") – 27,38%;

Кошулинский Руслан ("Свобода") – 9,98%;

Рущишин Ярослав ("Голос") – 5,62%;

Васюник Игорь (самовыдвиженец) – 3,97%;

Днепр

Филатов Борис – ("Пропозиція") – 44,47%; Краснов Загид – ("Громадская сила") – 14,44%; Вилкул Александр – ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") – 11,27%; Рыженко Сергей – ("Слуга народа") -10,60%; Никитин Сергей – ("Оппозиционная платформа – За жизнь) – 8,81%; Романюков Артем – ("Демальянс") – 3,13%; Рычкова Татьяна – ("Европейская солидарность") – 2,37%; Майденко Игорь – "Национальный корпус" – 0,73%; Куюмчян Мгер – ("Батьківщина") – 1,11%; Лампика Татьяна – (Партия зеленых Украины) – 0,64%;

Кривой Рог

Юрий Вилкул ("Блок Вилкула украинская перспектива") – 42,80%;

Дмитрий Шевчик ("Слуга народа") – 31,01%;

Константин Павлов ("Оппозиционная платформа – "За життя") – 7,91%;

Юрий Милобог ("Сила людей") – 6,05%;

Павел Сухоцкий ("самовыдвиженец") – 3,96%.

Винница

Моргунов Сергей ("Украинская стратегия Гройсмана") – 66%;

Кудлаенко Сергей ("Европейская солидарность") – 11,87%;

Борзов Сергей ("Слуга народа") – 9,00%;

Узелков Вячеслав ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 4,68%;

Устинова Александра ("Голос") – 3,66%;

Николаев

Александр Сенкевич ("Пропозиция") – 40,78%;

Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа – "За життя") – 26,77%;

Татьяна Домбровская ("Слуга народа") – 16,81%;

Николай Круглов ("Наш край") – 7,11%;

Юрий Гранатуров ("За майбутнє") – 5,23%.

Мариуполь

Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченко") – 69,05%; Владимир Клименко ("Оппозиционная платформа – "За життя") – 23,71%; Лидия Мугли (самовыдвиженец) – 4,05%; Юлия Башкирова ("За майбутнє") – 2,00%; Михаил Клюев ("Наш край") – 1,19%.

Черкассы

Анатолий Бондаренко ("За майбутнє") – 32,66%; Виктор Евпак ("Голос") – 19,84%; Виталий Ильченко ("Слуга народа") – 17,80%; Владислав Пустовар ("Черкащани") – 5,95%; Сергей Кудактин ("Европейская солидарность") – 5,86%.

Черновцы

Роман Кличук ("Єдина альтернатива") – 29,13%;

Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина") – 21,43%;

Алексей Каспрук ("Пропозиция") – 17,94%;

Виталий Другановский (Слуга народа") – 13,67%;

Василий Максимюк ("Европейская солидарность") – 4,49%.

Ужгород

Богдан Андреев (самовыдвиженец) – 23,84%;

Виктор Щадей ("Слуга народа") – 22,73%;

Сергей Ратушняк (самовыдвиженец) – 14,73%;

Павел Чучка ("Голос") – 6,99%;

Александр Белан ("Родной дом") – 5,35%;

Как известно, для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые провели опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы.

25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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