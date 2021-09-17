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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Выборы в Госдуму и сезон дождей – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 сентября, 21:09
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СНБО ввел санкции против отравителей Навального, а языковой омбудсмен встал на защиту кириллицы
В непризнанных "ЛНР" и "ДНР" выбирали депутатов Госдумы, а в Украину пришел грибной сезон с дождями / Фото Reuters
В непризнанных "ЛНР" и "ДНР" выбирали депутатов Госдумы, а в Украину пришел грибной сезон с дождями / Фото Reuters

Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости пятницы, 17 сентября.

Выборы в Госдуму

Сегодня началось голосование на выборах в Государственную думу России. Москва решила подключить к этому процессу жителей оккупированного Крыма и непризнанных республик "ЛНР" и "ДНР", раздав им заранее более полумиллиона паспортов.

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В связи с этим Украина выразила протест России. В заявлении нашего МИД говорится, что Украина рассматривает такие действия как продолжение грубых нарушений РФ государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Первые участки для голосования открылись во Владивостоке / Фото Reuters
Первые участки для голосования открылись во Владивостоке / Фото Reuters

А президент России Владимир Путин похвастался, что может голосовать удаленно.

Америка спасает цены на нефть

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Внимательно украинцы следят за мировыми ценами на газ и нефть. Сегодня нас немного порадовал тот факт, что стоимость ноябрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 75,52 долларов за баррель – это оказалось на 0,15 долларов ниже цены, которая была днем ранее. Ситуацию немного исправила американская нефть.

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Новые санкции от СНБО

В пятницу на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции против сотрудников спецслужб России, которые причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

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Также свои санкции получили установленные на сегодня участники проходящих выборов в парламент России, организованных на территории Украины – в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных Украине территориях на востоке страны. Сейчас в этом списке 53 члена избирательных комиссий, 33 кандидата в депутаты Госдумы, а также семеро чиновников.

Защита кириллицы

Языковой омбудсмен Тарас Креминь встал на защиту кириллицы. В интервью он заявил, что возможный отказ от кириллицы в украинском правописании несет угрозу национальной безопасности Украины. А переход на латиницу является антиукраинским выбором.

Неожиданно пришла осень

Очень внимательно украинцы следят за прогнозом погоды и, поскольку начинается период дождей, готовятся к грибному сезону.

В лесах Украины грибов становится все больше
В лесах Украины грибов становится все больше

Начальник Укргидрометцентра рассказал, стоит ли Украине ждать таких погодных катаклизмов, как были в Европе и Америке в связи с началом сезона дождей. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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