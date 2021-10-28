Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Выборы в красной зоне: как будут проходить и что нужно знать

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
28 октября, 16:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Они уже состоятся 31 октября, но при этом некоторые регионы имеют красный уровень эпидопасности
Выборы в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Выборы в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 31 октября, состоятся промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), а также ряд местных выборов в городские, поселковые, сельские советы и соответствующих председателей.

Подробнее о том, как будут проходить выборы в регионах из красной зоны – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Красная зона карантина не влияет на выборы

Введение красного уровня эпидопасности в регионе не повлияет на проведение выборов. Таким образом 31 октября выборы пройдут во всех запланированных округах, независимо от зонирования.

Что нужно взять с собой на избирательный участок?

Чтобы проголосовать, на избирательный участок необходимо взять:

  • Паспорт
  • Маску
  • Антисептик
  • Личную ручку
  • Соблюдать дистанцию

Если вы чувствуете себя плохо, то можно будет проголосовать в отдельной кабинке.

Реклама

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).

Реклама

Красная зона

В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Одесская
  • Сумская
  • Херсонская
  • Ровенская
  • Николаевская

Кто входит в оранжевую зону адаптивного карантина?

  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,
  • Полтавская.

Кто входит в желтую зону адаптивного карантина?

  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Винницкая.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Дневник независимости 🇺🇦

28 октября 1991. Между Украиной и республикой Узбекистан в Ташкенте подписан договор об основах международных отношений

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

150 204

заболело за неделю в Украине

+44%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.37

Российский рубль (₽)

0.3762

Евро (€)

30.64

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять