Выборы в красной зоне: как будут проходить и что нужно знать

Они уже состоятся 31 октября, но при этом некоторые регионы имеют красный уровень эпидопасности

Выборы в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 31 октября, состоятся промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), а также ряд местных выборов в городские, поселковые, сельские советы и соответствующих председателей.

Подробнее о том, как будут проходить выборы в регионах из красной зоны – читайте далее в материале "Сегодня".

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Красная зона карантина не влияет на выборы

Введение красного уровня эпидопасности в регионе не повлияет на проведение выборов. Таким образом 31 октября выборы пройдут во всех запланированных округах, независимо от зонирования.

Что нужно взять с собой на избирательный участок?

Чтобы проголосовать, на избирательный участок необходимо взять:

Паспорт

Маску

Антисептик

Личную ручку

Соблюдать дистанцию

Если вы чувствуете себя плохо, то можно будет проголосовать в отдельной кабинке.

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).

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Красная зона

В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Одесская

Сумская

Херсонская

Ровенская

Николаевская

Кто входит в оранжевую зону адаптивного карантина?

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская,

Полтавская.

Кто входит в желтую зону адаптивного карантина?

Кировоградская,

Закарпатская,

Винницкая.

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