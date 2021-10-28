Выборы в красной зоне: как будут проходить и что нужно знать

В воскресенье, 31 октября, состоятся промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), а также ряд местных выборов в городские, поселковые, сельские советы и соответствующих председателей.
Подробнее о том, как будут проходить выборы в регионах из красной зоны – читайте далее в материале "Сегодня".
Красная зона карантина не влияет на выборы
Введение красного уровня эпидопасности в регионе не повлияет на проведение выборов. Таким образом 31 октября выборы пройдут во всех запланированных округах, независимо от зонирования.
Что нужно взять с собой на избирательный участок?
Чтобы проголосовать, на избирательный участок необходимо взять:
- Паспорт
- Маску
- Антисептик
- Личную ручку
- Соблюдать дистанцию
Если вы чувствуете себя плохо, то можно будет проголосовать в отдельной кабинке.
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).
Красная зона
В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:
- Днепропетровская
- Донецкая
- Запорожская
- Одесская
- Сумская
- Херсонская
- Ровенская
- Николаевская
Кто входит в оранжевую зону адаптивного карантина?
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская,
- Полтавская.
Кто входит в желтую зону адаптивного карантина?
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Винницкая.
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