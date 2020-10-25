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Выборы в облсоветы: кто побеждает – экзитполы

25 октября, 23:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Какие партии прошли в облсоветы

Сразу после завершения местных выборов 25 октября начался подсчет голосов, в том числе социологическими компаниями. На данный момент уже известны данные экзитполов о прохождении партий в некоторые областные советы.

Винницкий облсовет

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(экзитпол КИУ и ОО "СоцИнфо")

  1. "Украинская стратегия Гройсмана" – 53,9%,
  2. "Европейская солидарность" – 16,2%,
  3. "Слуга народа" – 9,2%,
  4. ВО "Батькивщина" – 6,4%,
  5. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,9%.

Запорожский облсовет

(экзитпол телеканала Z и Всеукраинской консалтинговой группы "Социум")

  1. Партия Владимира Буряка – 24,4%,
  2. "Слуга народа" – 19,6%,
  3. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,5%,
  4. "Европейская солидарность" – 13,5%.

Ивано-Франковский облсовет

(экзитпол агентства новостей Firtka)

В тренде
Ляшко заявил о попытках фальсификации результатов выборов на его округе
  1. "Свобода" – 23,45%,
  2. "За майбутнє" – 17,75%,
  3. "Европейская солидарность" – 15,52%,
  4. ВО "Батькивщина" – 13,67%,
  5. "Слуга народа" – 12,37%,
  6. "Платформа общин" – чуть более 5%.

Одесский облсовет

(экзитпол КМИС)

  1. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 21,4%,
  2. "Доверяй делам" – 21,3%,
  3. "Слуга народа" – 18,9%,
  4. "Европейская солидарность" – 13,6%,
  5. "Партия Шария" – 9,6%.

Ужгородский облсовет

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(экзитпол "Савик Шустер Студия", телеканал "Украина 24", и социологической компании Liberty Report)

  1. "Слуга народа" – 18,91%,
  2. ВО "Батькивщина" – 12,21%,
  3. "Родное Закарпатье" – 8,87%,
  4. "Европейская солидарность" – 7,17%,
  5. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,88%,
  6. "КМКС – Партия венгров Украины" – 5,35%,
  7. "За майбутнє" – 5,21%.

Мы также сообщали, что в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" эксперты провели экзитполы в 12 городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Кривой Рог, Винница, Николаев, Мариуполь, Черкассы, Черновцы и Ужгород.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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