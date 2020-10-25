Выборы в облсоветы: кто побеждает – экзитполы

Сразу после завершения местных выборов 25 октября начался подсчет голосов, в том числе социологическими компаниями. На данный момент уже известны данные экзитполов о прохождении партий в некоторые областные советы.
Винницкий облсовет
(экзитпол КИУ и ОО "СоцИнфо")
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 53,9%,
- "Европейская солидарность" – 16,2%,
- "Слуга народа" – 9,2%,
- ВО "Батькивщина" – 6,4%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,9%.
Запорожский облсовет
(экзитпол телеканала Z и Всеукраинской консалтинговой группы "Социум")
- Партия Владимира Буряка – 24,4%,
- "Слуга народа" – 19,6%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,5%,
- "Европейская солидарность" – 13,5%.
Ивано-Франковский облсовет
(экзитпол агентства новостей Firtka)
- "Свобода" – 23,45%,
- "За майбутнє" – 17,75%,
- "Европейская солидарность" – 15,52%,
- ВО "Батькивщина" – 13,67%,
- "Слуга народа" – 12,37%,
- "Платформа общин" – чуть более 5%.
Одесский облсовет
(экзитпол КМИС)
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 21,4%,
- "Доверяй делам" – 21,3%,
- "Слуга народа" – 18,9%,
- "Европейская солидарность" – 13,6%,
- "Партия Шария" – 9,6%.
Ужгородский облсовет
(экзитпол "Савик Шустер Студия", телеканал "Украина 24", и социологической компании Liberty Report)
- "Слуга народа" – 18,91%,
- ВО "Батькивщина" – 12,21%,
- "Родное Закарпатье" – 8,87%,
- "Европейская солидарность" – 7,17%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,88%,
- "КМКС – Партия венгров Украины" – 5,35%,
- "За майбутнє" – 5,21%.
Мы также сообщали, что в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" эксперты провели экзитполы в 12 городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Кривой Рог, Винница, Николаев, Мариуполь, Черкассы, Черновцы и Ужгород.
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