Выборы в облсоветы: кто побеждает – экзитполы

Сразу после завершения местных выборов 25 октября начался подсчет голосов, в том числе социологическими компаниями. На данный момент уже известны данные экзитполов о прохождении партий в некоторые областные советы.

Винницкий облсовет

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(экзитпол КИУ и ОО "СоцИнфо")

"Украинская стратегия Гройсмана" – 53,9%, "Европейская солидарность" – 16,2%, "Слуга народа" – 9,2%, ВО "Батькивщина" – 6,4%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,9%.

Запорожский облсовет

(экзитпол телеканала Z и Всеукраинской консалтинговой группы "Социум")

Партия Владимира Буряка – 24,4%, "Слуга народа" – 19,6%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,5%, "Европейская солидарность" – 13,5%.

Ивано-Франковский облсовет

(экзитпол агентства новостей Firtka)

В тренде Ляшко заявил о попытках фальсификации результатов выборов на его округе

"Свобода" – 23,45%, "За майбутнє" – 17,75%, "Европейская солидарность" – 15,52%, ВО "Батькивщина" – 13,67%, "Слуга народа" – 12,37%, "Платформа общин" – чуть более 5%.

Одесский облсовет

(экзитпол КМИС)

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 21,4%, "Доверяй делам" – 21,3%, "Слуга народа" – 18,9%, "Европейская солидарность" – 13,6%, "Партия Шария" – 9,6%.

Ужгородский облсовет

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(экзитпол "Савик Шустер Студия", телеканал "Украина 24", и социологической компании Liberty Report)

"Слуга народа" – 18,91%, ВО "Батькивщина" – 12,21%, "Родное Закарпатье" – 8,87%, "Европейская солидарность" – 7,17%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,88%, "КМКС – Партия венгров Украины" – 5,35%, "За майбутнє" – 5,21%.

Мы также сообщали, что в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" эксперты провели экзитполы в 12 городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Кривой Рог, Винница, Николаев, Мариуполь, Черкассы, Черновцы и Ужгород.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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