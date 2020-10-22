Выборы в Украине. В трех областях нарушители меняли места голосования избирателей

Полицейские разоблачили злоумышленников, которые в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях организовали "схему" искусственного увеличения числа избирателей на участках. Нарушители тайно или за деньги меняли места голосования избирателей.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным правоохранителей, заявления об изменении места голосования подавались как в бумажной, так и в электронной форме.
Так, в Одесской области для подачи электронных заявлений использовали украденные цифровые подписи граждан.
В Тернопольской области декан одного из вузов давал деньги студентам за то, что они меняли избирательные адреса. Перерегистрацию и подачу электронных заявлений делали в университете.
А на территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за деньги меняли их избирательные адреса.
Правоохранители провели 11 обысков в офисах и жилищах фигурантов. Копы изъяли документы, мобильные терминалы и компьютеры, с которых вносились ложные сведения в базы данных Государственного реестра избирателей. Всю технику направили на экспертизу.
Следователи уже начали уголовное производство.
Напомним, ранее мы писали, какие нарушения больше всего фиксируют полицейские.
Кроме того, в МВД недавно предупредили украинцев о строгой уголовной ответственности за действия, направленные на срыв или фальсификацию местных выборов в Украине.
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