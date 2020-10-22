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Выборы в Украине. В трех областях нарушители меняли места голосования избирателей

22 октября, 12:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

К незаконной схеме причастный декан учебного заведения

Полицейские разоблачили злоумышленников, которые в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях организовали "схему" искусственного увеличения числа избирателей на участках. Нарушители тайно или за деньги меняли места голосования избирателей.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, заявления об изменении места голосования подавались как в бумажной, так и в электронной форме.

Так, в Одесской области для подачи электронных заявлений использовали украденные цифровые подписи граждан.

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В Тернопольской области декан одного из вузов давал деньги студентам за то, что они меняли избирательные адреса. Перерегистрацию и подачу электронных заявлений делали в университете.

А на территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за деньги меняли их избирательные адреса.

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Выборы в Украине. В трех областях нарушители меняли места голосования избирателей

Правоохранители провели 11 обысков в офисах и жилищах фигурантов. Копы изъяли документы, мобильные терминалы и компьютеры, с которых вносились ложные сведения в базы данных Государственного реестра избирателей. Всю технику направили на экспертизу.

Следователи уже начали уголовное производство.

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Напомним, ранее мы писали, какие нарушения больше всего фиксируют полицейские.

Кроме того, в МВД недавно предупредили украинцев о строгой уголовной ответственности за действия, направленные на срыв или фальсификацию местных выборов в Украине.

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одесская область Украина тернопольская область житомирская область местные выборы
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