Выбрала Россию. С украинской тиктокершей отказалась сотрудничать еще одна знаменитая компания

Звезда TikTok оскандалилась из-за видео с провокационным вопросом, теперь с ней отказываться работать мировые бренды

Компания-производитель компьютерной техники ASUS прекратила сотрудничество с украинской звездой TikTok Таисией Онацкой, известной под ником di.rubens, из-за видео, где на вопрос "Россия или Украина?" она отвечает "Россия".

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Об этом сообщил активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.

"Ошибаться может любой. Но важно то, как ты на ошибку реагируешь. ASUS отреагировали правильно, и уже через пару часов сообщили мне, что сотрудничество с Таисией прекратили. За что им уважение и благодарность! Ответственный бизнес это круто", – написал активист.

Компания ASUS прекратила сотрудничество с Таисией Онацкой. Фото: скрин

С чего все началось

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Скандал начался 13 января, когда на своей странице в Facebook украинский военный, офицер Генерального штаба ЗСУ Украины Анатолий Штефан (позывной – "Штирлиц") опубликовал видео с участием Таисии, где она на вопрос своего друга, блогера Романа "Киевского", "Россия или Украина?" отвечает "Россия". Молодые люди снимали видео на Майдане Независимости.

Пост Анатолия вызвал бурю негодования и шквал критики в адрес Таисии, после чего девушка удалила свой аккаунт в Facebook, а видео с ее участием пропало из TikTok.

Эта история привлекла внимание прессы и общественности, после чего девушка решила ответить Анатолию.

Ответ di.rubens

В ответ на обвинения Таисия записала и опубликовала видео в YouTube с объяснением ситуации. По словам девушки, видео, которое было опубликовано на странице Анатолия – сфальсифицировано. Как говорит блогер, на странице Штефана был опубликован неполный вариант ролика.

Таисия также назвала Штефана "позором украинской армии" и "человеком, воюющим с мирным населением, провокатором и мошенником".

Отказ от сотрудничества

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После этого скандала сразу несколько брендов отказались сотрудничать с di.rubens. Среди них – сеть магазинов электроники "Алло", а также компании Nestle и Borjomi, которые не разделяют позицию Таисии в вопросе с РФ.

Также напомним, 15-летняя украинка оскорбила украинский язык и тех, кто на нем говорит.

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