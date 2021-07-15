Выдают геолокации и знакомые – как грабители узнают, что вы несете большую сумму денег

Нередко преступники похищают миллионы гривен у обычных прохожих. Как этого избежать, когда идете за крупной покупкой

Грабители вычисляют людей с большими деньгами на улице

Трое разбойников заказали у мужчины строительные материалы с доставкой. Когда тот приехал – угрожали пистолетом, забрали автомобиль, 800 тысяч гривен и скрылись. Поймали злоумышленников полицейские через два часа, однако деньги и оружие ищут до сих до сих пор.

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Такие случаи не единичны. Как не попасть на прицел грабителей, когда есть большая сумма денег при себе, выясняли новости "Сегодня".

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Жертву грабители нашли в Интернете под видом покупателей заказали строительную сетку с доставкой. Когда человек с водителем приехал, угрожая пистолетом, похитили машину и все деньги.

"Они молчат, но доказательства, собранные следственной группой на месте происшествия, в ходе осмотра автомобилей, допроса свидетелей, проведены специальные экспертизы, которые доказывают их вину. Они оставили автомобиль и бежали в пешем порядке по лесной местности, где успели избавиться от этих вещественных доказательств", – комментирует начальник управления нацполиции в Ровенской области Алексей Кашиманский.

Иметь при себе крупные суммы наличными даже днем опасно. Во Львове мужчину обокрали по дороге домой. Двое уличных воров ударили его по голове и забрали более миллиона гривен.

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Похожая ситуация и в столице. Здесь трое неизвестных с кулаками набросились на мужчину и украли у него сумку с пятью миллионами гривен. Эту сумму пострадавший хотел потратить на приобретение квартиры. Злоумышленники заранее готовились к преступлению, знали о жертве все: какой дорогой будет идти и где лучше обокрасть.

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Грабители ближе, чем нам казалось. Социальные сети, наш круг общения – мониторят все. И мы в этом им сильно помогаем. Отмечаем геолокации, делимся сокровенным, а еще рассказываем то, что нужно держать в тайне. Поэтому грабители знают, где мы, что везем в сумке и главное – сколько есть денег в кошельке. И от попытки ограбления могут не спасти даже люди рядом.

Деньги любят тишину – и это не только пословица. Чем меньше людей будет знать, сколько есть с собой наличными и куда с ними едете, тем будет безопаснее.

"Применить максимальный режим тишины по коммуникации, максимально ограничить круг людей, которым известна информация о вашем передвижении. И после этого с видом спокойного дяди из Коломыи ехать и не трястись над деньгами. Если везете немного больше денег и есть предостережение, конечно, по-возможности воспользоваться услугами охранных сервисов", – советует экс-заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев.

Значительно безопаснее, говорят эксперты, не перевозить самостоятельно большие суммы, а воспользоваться банковскими счетами. Впрочем, и в этом случае нужно быть крайне осторожным, и остерегаться мошенников в интернете.

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Напомним, в Сети опубликовали карту Киева, на которой отмечены места грабежей. Там можно найти самые опасные места столицы.