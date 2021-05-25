Изыски от шеф-повара: Елена Зеленская сняла пробу нового школьного меню, где 160 блюд

Елена Зеленская на дегустации школьного питания. Фото facebook/olenazelenska.official / Фото: Facebook/Елена Зеленская

На четыре недели – 160 блюд. Таким отныне будет школьное меню по всей Украине. Его представили первая леди Елена Зеленская, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр образования Сергей Шкарлет.

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Как это происходило, в новостях "Сегодня" рассказывает Елена Бондаренко.

Список блюд составлял известный шеф-повар, идеолог проекта по изменению культуры питания CultFood Евгений Клопотенко. В новом школьном меню учли не только калорийность, но и фактор сезонности и происхождения продуктов. А первыми блюда дегустировали Елена Зеленская и ученики одной из столичных школ.

Видео: Сегодня

Напомним, Минздрав разработал санитарный регламент для заведений общего среднего образования, который предусматривает запрет продажи в школах вредной пищи (чипсов, сухариков, попкорна, колбас, копченой и соленой рыбы, сосисок и сладостей) и переход на здоровое питание.

Также мы писали, что с сентября-2019 в школах Киева расширили границы пилотного проекта по мультипрофильному питанию, когда ученики школ Печерского района имели возможность выбрать два-три меню, что им есть.