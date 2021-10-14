Выехал на встречку: водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП в Тернопольской области

В Тернопольской области произошло массовое ДТП. Три автомобиля не разминулись на Чортковщине.
Об этом сообщает пресс служба полиции Тернопольской области.
Авария произошла в селе Ягельница. Следователи выяснили, что водитель грузовика Volvo с прицепом не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и уже там столкнулся с Mercedes-Benz Vito и Mercedes-Benz B 180 В результате удара, микроавтобус перевернулся.
Что известно о пострадавших?
В больницу с тяжелыми телесными повреждениями в отделение интенсивной терапии бригада скорой доставила водителя с Mercedes-Benz Vito, 1994 года рождения.
Во всех водителей взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Продолжается следствие по статье 286 УК.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с переброской транспортного средства.
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