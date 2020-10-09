"Выходные будут теплыми": синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

В западных областях немного спадет температура в воскресенье

Выходные в Украине обещают быть теплыми. Суббота будет сухой, а в воскресенье вернутся дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

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По ее словам, немного посвежеет в западных областях 11 октября.

"Выходные в Украине все еще будут теплыми. В дневные часы ожидается 16-20 градусов, на юге до 23 градусов. Посвежеет в воскресенье в западных областях, 13-16 градусов. Суббота будет преимущественно сухой, лишь в Одесской, Николаевской областях, местами в Крыму пройдут дожди. В воскресенье дождей станет больше – запад, юг, частично восток и центр. В северных областях существенные осадки маловероятны. Ночью и утром местами туманы. В Киеве выходные обещают теплую погоду без осадков", – написала Диденко.

Как мы уже писали, на днях в Ивано-Франковской области бушевала непогода. Из-за ливня затопило жилые дома, а ветер срывал крыши. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

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В Украине таки наступила настоящая осень – прошли сильные дожди и похолодало. В октябре будут температурные качели, но под конец месяца нас ждет снег и морозные ночи. Народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать первого снега и мороза.

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Видео: Крым.Реалии

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