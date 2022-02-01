Выходные и праздники в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

В феврале украинцев ждет 20 рабочих и 8 выходных дней. Дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Праздники в феврале
В этом месяце отмечаются следующие праздники
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1 февраля – Китайский Новый год
2 февраля – День сурка, а также Всемирный день водно-болотных угодий
4 февраля – Всемирный день борьбы против рака
6 февраля – Международный день бармена
8 февраля – День безопасного интернета
9 февраля – Международный день стоматолога
11 февраля – Всемирный день больного, а еще Международный день женщин и девочек в науке
13 февраля – Всемирный день радио
14 февраля – День святого Валентина или День влюбленных, а также День компьютерщика
15 февраля – Сретенье Господне, Международный день онкобольного ребенка и День памяти воинов-интернационалистов
17 февраля – День спонтанного проявления доброты, а еще День кота в Европе
19 февраля – День Государственного герба Украины
20 февраля – Всемирный день социальной справедливости и День Героев "Небесной сотни"
21 февраля – Международный день родного языка
22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений
27 февраля – Международный день полярного медведя
28 февраля – Начало Масленицы, Международный день редких заболеваний, а еще День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины