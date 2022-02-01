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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Выходные и праздники в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 09:50
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Всего в последнем месяце зимы ожидается 17 праздничных дней
В Украине много праздников в феврале. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине много праздников в феврале. Фото: коллаж "Сегодня"

В феврале украинцев ждет 20 рабочих и 8 выходных дней. Дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Праздники в феврале

В этом месяце отмечаются следующие праздники

  • 1 февраля – Китайский Новый год

  • 2 февраля – День сурка, а также Всемирный день водно-болотных угодий

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  • 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака

  • 6 февраля – Международный день бармена

  • 8 февраля – День безопасного интернета

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  • 9 февраля – Международный день стоматолога

  • 11 февраля – Всемирный день больного, а еще Международный день женщин и девочек в науке

  • 13 февраля – Всемирный день радио

  • 14 февраля – День святого Валентина или День влюбленных, а также День компьютерщика

  • 15 февраля – Сретенье Господне, Международный день онкобольного ребенка и День памяти воинов-интернационалистов

  • 17 февраля – День спонтанного проявления доброты, а еще День кота в Европе

  • 19 февраля – День Государственного герба Украины

  • 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости и День Героев "Небесной сотни"

  • 21 февраля – Международный день родного языка

  • 22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений

  • 27 февраля – Международный день полярного медведя

  • 28 февраля – Начало Масленицы, Международный день редких заболеваний, а еще День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины

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