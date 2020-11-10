Карантин выходного дня может усугубить эпидемию в Украине

В Украине вернут полный локдаун, который будет действовать только по выходным. Такое решение Кабинет министров рассмотрит завтра, 11 ноября.
Если примут "карантин выходного дня", то по субботам и воскресеньям будут работать только продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт и заправки. Все остальное закроют.
Это должно уменьшить уровень заболеваемости в стране и растянуть нагрузку на больницы.
Эксперты сомневаются, что "карантин выходного дня" – эффективная мера, тогда как в Европе вводят ограничения значительно серьезней.
Как будет работать карантин выходного дня?
Карантин планируется вводить каждые выходные, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Что будет работать:
продуктовые магазины;
аптеки, ветеринарные аптеки;
общественный транспорт;
заправки.
Что будет работать с ограничениями или вообще запретят:
рестораны, кафе, другие заведения общепита – только на вынос;
торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, фитнес-центры – закроют;
массовые мероприятия, концерты – запретят.
"Если в субботу-воскресенье у нас ничего не работает, то количество контактов между людьми в эти два дня будут на минимальном уровне. Это даст нам возможность сбивать волну распространения коронавирусной болезни. Мы хотим найти баланс, не останавливая полностью экономику. Как вы знаете, некоторые европейские страны пошли на полный локдаун", – сказал Степанов.
Сможет ли "карантин выходного дня" притормозить заболеваемость?
По будням все будет работать, а на выходных закрываться. Карантин выходного дня – это половинчатое решение, а поэтому может сработать по-разному.
Карантин выходного дня может сработать по-разному. Если все закрыть на выходные, в пятницу вечером в разных заведениях могут собираться толпы людей. Это может дать негативный эффект.
Украине необходимы более радикальные меры, считает Вадим Аристов, инфекционист, директор Revival Institute for Future.
Нужно закрывать рестораны, ночные клубы или закрывать общественно важные объекты – школы, детсады, метро, считает эксперт. В пример эксперт приводит Европу, где начали возвращаться к локдауну. Ирландия уже закрылась на шесть недель – работают только детские садики и школы. Тоже самое в Бельгии и Германии.
Вадим Аристов
инфекционист, директор Revival Institute for Future
Некоторые люди просто будут ходить на вечеринки в четверг вечером или пятницу. Или будет как летом, когда бизнес соглашался платить штраф, чтобы не терять прибыль, и будет работать. Поэтому карантин выходного дня половинчатое решение. В Европе сейчас принимают более радикальные меры. За то, что мы кормим рестораторов и ивенторов, мы будем расплачиваться значительно большими расходами из-за нетрудоспособности большого числа взрослых и расходов на лечение каждого больного
Если Кабмин примет решение ввести карантин выходного дня, то новые ограничения заработают уже в эту субботу и воскресенье.
Ранее мы писали, как будут работать детсады и школы в случае ужесточения карантина, а также как изменится работа ТРЦ.
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Бровченко Игорь
председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины
Все буде зависит от того, как мера будет введена и как поведут себя люди: с пониманием или наоборот. Это невозможно предвидеть. Но если все изменят свой образ жизни и прекратят контактировать по выходным, то это, конечно, даст свой позитивный эффект. Нам много не надо. Репродуктивное число держится на уровне 1,1. То есть, 10 больных заражают 11. Это означает, что уровень контактности надо на 10-15% уменьшить. И тогда рост заболеваемости остановится. Нужно немного сделать, но так, чтобы это сработало