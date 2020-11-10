Карантин выходного дня может усугубить эпидемию в Украине

Европа уже "наигралась" и теперь возвращает жесткие меры

В Украине вернут полный локдаун, который будет действовать только по выходным. Такое решение Кабинет министров рассмотрит завтра, 11 ноября.

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Если примут "карантин выходного дня", то по субботам и воскресеньям будут работать только продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт и заправки. Все остальное закроют.

Это должно уменьшить уровень заболеваемости в стране и растянуть нагрузку на больницы.

Эксперты сомневаются, что "карантин выходного дня" – эффективная мера, тогда как в Европе вводят ограничения значительно серьезней.

Как будет работать карантин выходного дня?

Карантин планируется вводить каждые выходные, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

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Что будет работать:

продуктовые магазины;

аптеки, ветеринарные аптеки;

общественный транспорт;

заправки.

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Что будет работать с ограничениями или вообще запретят:

рестораны, кафе, другие заведения общепита – только на вынос;

торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, фитнес-центры – закроют;

массовые мероприятия, концерты – запретят.

"Если в субботу-воскресенье у нас ничего не работает, то количество контактов между людьми в эти два дня будут на минимальном уровне. Это даст нам возможность сбивать волну распространения коронавирусной болезни. Мы хотим найти баланс, не останавливая полностью экономику. Как вы знаете, некоторые европейские страны пошли на полный локдаун", – сказал Степанов.

Сможет ли "карантин выходного дня" притормозить заболеваемость?

По будням все будет работать, а на выходных закрываться. Карантин выходного дня – это половинчатое решение, а поэтому может сработать по-разному.

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Карантин выходного дня может сработать по-разному. Если все закрыть на выходные, в пятницу вечером в разных заведениях могут собираться толпы людей. Это может дать негативный эффект.

Украине необходимы более радикальные меры, считает Вадим Аристов, инфекционист, директор Revival Institute for Future.

Нужно закрывать рестораны, ночные клубы или закрывать общественно важные объекты – школы, детсады, метро, считает эксперт. В пример эксперт приводит Европу, где начали возвращаться к локдауну. Ирландия уже закрылась на шесть недель – работают только детские садики и школы. Тоже самое в Бельгии и Германии.

Если Кабмин примет решение ввести карантин выходного дня, то новые ограничения заработают уже в эту субботу и воскресенье.



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