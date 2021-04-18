Вылечить практически нереально: почему врачи не советуют антибиотики при COVID

Врачи утверждают, что людям нужно бояться не вакцины от коронавируса, а последствий злоупотребления антибиотиками, продажи которых за год пандемии выросли втрое.

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К чему приводит неконтролируемое употребление антибиотиков, новостям "Сегодня" рассказал врач, спасающий больных COVID-19 в реанимации.

В последнее время украинцы как никогда скупают в аптеках антибиотики, что провизоры объясняют чрезмерным доверием людей к советам тех, кто переболел, а не тех – кто лечит.

"Как для перестраховки я пропила антибиотик и мне действительно стало легче", – рассказывает жительница Киева Анна Маслун.

Хотя антибиотик ей семейный врач не прописывал – посоветовал больше пить и сидеть дома. И тест на коронавирус Анна не делала, как только стало плохо – побежала в аптеку за таблетками, которые посоветовала подруга.

"Я позвонила своей подруге, которая переболела ковидом, она говорила, что при лечение она принимала прописанные там медикаменты, плюс она пила витамин D с антибиотиками", – рассказывает женщина.

Антибиотики не предотвращают COVID-19

То что Анне после антибиотиков стало легче, терапевты называют обманчивым ощущением. Ущерб, который женщина себе нанесла, выявит серьезная болезнь.

"Нет, он не предупредит, наоборот будет более тяжелое течение. Назначать самому себе антибиотики категорически нельзя. Потому что это вредит", – предупреждает врач-терапевт высшей категории Марьяна Селюк.

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Спрос на антибиотики за последний пандемический год вырос в три раза, говорят в ассоциации производителей лекарств. И чаще всего покупают препарат именно без рецепта врача.

В то же время врачи предостерегают, что самостоятельно выписывать антибиотики – то же самое, что пытаться зажечь спичку во время дождя: тратите много времени и энергии, а все бесполезно. Так же и с самолечением – результата нет, но потратите много средств и к тому же, подорвете здоровье.

К чему приводит злоупотребление

Врач-анестезиолог Андрей Высоцкий ежедневно спасает тяжелобольных COVID-19. Заметил, что у большинства его пациентов уже есть имунитет к антибиотикам. И именно из-за чрезмерного увлечения этими препаратами. Вылечить таких почти нереально.

"Реанимация – это вершина пирамиды, которая собирает все проблемы. Антибиотиковой резенстентности в реанимации очень большое количество. И это действительно представляет большую проблему для нас, потому что мы не имеем чем лечить или мы вынуждены применять антибиотики резерва", – говорит реаниматолог.

А еще от злоупотребления антибиотиками изрядно страдают печень, сердце и желудок.

Когда употреблять антибиотики

Антибиотики пьют только после анализа крови, если он подтвердит бактериальную инфекцию, и под наблюдением врача. На вирусы они не действуют, и вылечить ими COVID-19 просто невозможно. Так же, как грипп, корь или ветряную оспу.

"На вирус, а мы сейчас говорим о COVID-19, категорически нельзя давать никаких лекарств из-за того, что может присоединиться в некоторых случаях бактериальный возбудитель. Но если мы на опережение будем давать антибиотик, мы ухудшим состояние пациента. И тогда только реанимация" – говорит Марьяна Селюк.

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Напомним, в декабре о вреде бесконтрольного прима антибиотиков предупреждал и министр здравоохранения Максим Степанов.

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