Немного распогодится, но не везде: где в четверг будет погода мечты (карта)

Любителей дождей милости просим во Львов, Ивано-Франковск и Винницу – там снова будут ливни, но температура вполне комфортная

Небольшие дожди и теплая погода / коллаж "Сегодня"

Еще вчера страну заливали дожди, а уже сегодня в нескольких областях обещают суперкомфортную погоду – до 24 градусов тепла и никаких осадков. Но так будет не везде.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Киеву 22 июля повезло – там будет сухо и тепло, но никакой жары – 22-24 градуса. Аналогичную приятную погоду обещают и в Черниговской и Сумской областях.

Также тепло солнечно и без осадков в четверг будет в Житомирской и части западных областей, а вот любителей дождей милости просим во Львов, Ивано-Франковск и Винницу – там снова будут ливни, но температура вполне комфортная – 22-24 градуса.

Продолжит лить и в центральной части Украины, на юге и востоке. Температура в Черкассах и Кропивницком – 23-25 градусов, в Луганской и Донецкой областях – до +28, в Харькове – 24-26.

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На юге жарче всего будет в Одессе – 26-28 градусов, а в Херсонской области – не выше +26.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Мы также писали, что в Кропивницком 20 июля непогода натворила бед – там даже смыло асфальт.