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Выполняли боевое задание. На Донбассе трагически погибли два украинских военных

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 января, 07:18
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Они получили ранения, несовместимые с жизнью
На Донбассе боевики продолжили обстрелы украинских позиций.
На Донбассе боевики продолжили обстрелы украинских позиций. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 10 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Погибли два украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

  • В сторону Песков противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Военные взорвались на минах

При выполнении боевого задания на заминированном участке местности, в результате подрыва, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", – говорится в сообщении на странице ООС.

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Ситуация 11 января

По состоянию на 7 часов утра нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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