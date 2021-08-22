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Выпускникам академии СБУ вручили медаль с чеканкой "Иван Баканов" (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 августа, 10:23
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Памятная медаль первый раз отчеканена с именем действующего главы Службы безопасности Украины
В честь главы СБУ отчеканили памятную медаль. Фото: коллаж "Сегодня"
В честь главы СБУ отчеканили памятную медаль. Фото: коллаж "Сегодня"

Впервые в истории выпускникам Академии Службы безопасности Украины вручили памятные медали с именем действующего главы СБУ Ивана Баканова.

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Об этом сообщает ZN.UA.

Памятная медаль не является ведомственной наградой, поскольку не входит в число четырех регламентированных наград СБУ.

Медаль Баканова. Фото: ZN.UA
Медаль Баканова. Фото: ZN.UA

По информации СМИ, она не могла быть отчеканена за деньги из госбюджета.

Кто такой Баканов

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Иван Баканов – украинский государственный деятель. Глава Службы безопасности Украины с 29 августа 2019. Входит в состав СНБО с 28 мая 2019 года.

Родился в городе Кривой Рог. Друг детства Владимира Зеленского, с которым вместе учился, а впоследствии вместе работал над разными проектами, в том числе "Студии Квартал-95".

Окончил Киевский национальный экономический университет им. Гетьмана (1997) и Академию труда, социальных отношений и туризма (2006) (специальность – "Суд, адвокатура и прокуратура"). С 25 января 2013 года Баканов являлся руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 – руководителем ООО "Студия Квартал-95".

С 2 декабря 2017 по 27 мая 2019 года Баканов был председателем созданной сторонниками Зеленского партии "Слуга народа". Во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского.

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