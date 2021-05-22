Выпускной на карантине: сколько стоит попрощаться со школой

В этом году банкет на выпускной даже дороже, чем двухдневный тур городами Украины

Выпускники 2020 года. Фото из соцсетей / Фото: Facebook

До 15 июня в Украине будет продолжаться основная сессия Внешнего независимого оценивания, а спустя две недели после него начнется массовое празднование выпускных в школах. В этом году школы заканчивают 300 тысяч учеников. Сколько же будет стоить нынешний выпускной?

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Дарья Трунова.

В школе Софии Скиданчук торжеств не будет. Вручат в классах аттестаты и на том – все. С выпускным тоже еще не определились.

"Хочется отметить какой-то выпускной не так, как у всех. Нестандартный. Чтобы больше запомнился. И больше пользы принес", – говорит София.

А в специализированной школе №210 Оболонского района Киева организуют настоящий праздник. Но с соблюдением карантинных требований. А еще – в первый раз будут транслировать церемонию в прямом эфире – для родственников учеников.

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Директор Дмитрий Ламза рассказывает:

"Мы планируем сделать на крыльце школы с соблюдением дистанции, рассадить всех выпускниив на полтора метра, с соблюдением масочного режима. Хотим сделать маски именные, чтобы не лента была, а надпись "Выпускник – 2021".

Ограничения учли и в ресторанах, где выпускники уже заказывают банкеты. Главные: может быть не более полсотни человек, персонал – в масках, время работы – до полуночи.

По словам администратора ресторана Валерии Линько, в этом году заказано несколько выпускных вечеров. Общий чек – 1000 грн с человека. Напитки можно принести с собой.

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Считаем, сколько обойдется выпускной в столичном ресторане: за двоих родителей и ребенка только за еду – 3000 гривен. Если добавить услуги диджея, ведущего, фотографа и обязательно платье или смокинг, это еще столько же.

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Цены не сильно отличаются во всех крупных городах. По подсчетам редакции "Сегодня", около 6 тысяч – отгулять выпускной стоит также во Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах и Черкассах. Гораздо дешевле – в Запорожье, Сумах, Ровно и в небольших городах. Там за праздничное застолье просят от 200 гривен на человека.

В этом году банкет на выпускной даже дороже, чем двухдневный тур в какой-то из городков Украины! Например, за 2 тысячи гривен можно отправиться в путешествие во Львов, Карпаты, Одессу, Чернигов или в гастрономические туры на один день.

Директор туристической компании Елена Бойко рассказывает: за 2000 гривен можно поехать в экскурсионный тур на один день на осетровую ферму с дегустацией. Также можно заказать автобус, чтобы посмотреть Львов и его окрестности.

Еще одна популярная в этом году альтернатива ресторанным празднованиям – пикник в беседке. Впрочем, если регион попадет в красную зону – выпускной: как в ресторане, так и на открытом воздухе – скорее всего перенесут. Или вообще отменят.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, какими будут школьные баллы в условиях карантина.

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Также мы рассказывали, когда будет последний звонок 2021 в школах Украины и в каких условиях ученики смогут отметить окончание очередного года.