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Выпустили более 50 тысяч работников! Академии СБУ исполняется 30 лет

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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27 января, 14:11
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В академии поздравили всех причастных к развитию учебного заведения и рассказали, какие нововведения ввели за последний год
Академия СБУ выпустила около 50 тысяч сотрудников спецслужб
Академия СБУ выпустила около 50 тысяч сотрудников спецслужб / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальная академия СБУ сегодня, 27 января, празднует 30-летие создания. Ректор академии Андрей Черняк поздравил украинцев, которые проходили службу или работали в учебном заведении.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

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Черняк отметил, что за 30 лет академия выпустила около 50 тысяч сотрудников СБУ, представителей других ведомств безопасности и секторов обороны, в том числе и новых. Кроме того, академия СБУ единственная в Украине готовит оперативных сотрудников для государственных спецслужб.

"Все мы объединены стремлением служить нашему государству. Поэтому юбилей академии – праздник для всех, кто проходил службу или работал в нашем учебном заведении за эти 30 лет и для кого эта академия стала началом профессиональной жизни", - сказал Черняк.

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Ректор академии добавил, что только за последний год в учебном заведении произошло много изменений:

  • реформировали структуру академии;
  • расширили список специальностей;
  • начали подготовку киберспециалистов;
  • усилили международное взаимодействие и организацию спецпроектов;
  • осовременили материальную базу заведения и технические возможности обучения.

"Наш коллектив – это наша сила, наша молодежь – наша мотивация. Поздравляю каждого причастного к академии СБУ. Удачи нам, мира и процветания, новых достижений и побед. Слава Украине!", - сказал Черняк.

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