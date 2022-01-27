Выпустили более 50 тысяч работников! Академии СБУ исполняется 30 лет

В академии поздравили всех причастных к развитию учебного заведения и рассказали, какие нововведения ввели за последний год

Академия СБУ выпустила около 50 тысяч сотрудников спецслужб / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальная академия СБУ сегодня, 27 января, празднует 30-летие создания. Ректор академии Андрей Черняк поздравил украинцев, которые проходили службу или работали в учебном заведении.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

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Черняк отметил, что за 30 лет академия выпустила около 50 тысяч сотрудников СБУ, представителей других ведомств безопасности и секторов обороны, в том числе и новых. Кроме того, академия СБУ единственная в Украине готовит оперативных сотрудников для государственных спецслужб.

"Все мы объединены стремлением служить нашему государству. Поэтому юбилей академии – праздник для всех, кто проходил службу или работал в нашем учебном заведении за эти 30 лет и для кого эта академия стала началом профессиональной жизни", - сказал Черняк.

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Ректор академии добавил, что только за последний год в учебном заведении произошло много изменений:

реформировали структуру академии;

расширили список специальностей;

начали подготовку киберспециалистов;

усилили международное взаимодействие и организацию спецпроектов;

осовременили материальную базу заведения и технические возможности обучения.

"Наш коллектив – это наша сила, наша молодежь – наша мотивация. Поздравляю каждого причастного к академии СБУ. Удачи нам, мира и процветания, новых достижений и побед. Слава Украине!", - сказал Черняк.