Выращивают каштаны, чтобы привезти на Крещатик. Как живет семья пленного моряка Андрея Эйдера

Семья молодого пленного моряка Андрея Эйдера, которому три года назад удалось вернуться домой, выращивает каштаны. Тетя военного живет в Прикарпатье и мечтает привезти саженцы на Крещатик, чтобы они зацвели в столице. С родными военного пообщались наши корреспонденты.
"Как-то здесь, в безопасности, но я хочу хоть чем-нибудь поддержать", – говорит женщина.
Это Евгения Эйдер. Она – родственница, плененного четыре года назад, моряка Андрея Эйдера. Сейчас парень на передовой.
"Он сейчас защищает в довольно горячих точках, не буду говорить, где", – рассказала Евгения Эйдер, жительница Надворной (Ивано-Франковская область).
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Дома его ждут жена и родные. Которые верят в победу наших армейцев. И уже готовятся в ближайшее время посадить в Киеве каштаны.
"Я вчера вот этот каштан поковыряла, думала, он уже не прорастет, сегодня достала – вижу, а там вот такой росточек", – добавляет женщина.
Эти каштаны решила посадить сестра Андрея, семилетняя Эрика. Что семена так стремительно прорастут – Эйдеры и подумать не могли. Первое деревце оберегают как могут.
"Я даже боюсь к нему прикасаться... Чтобы он не сломился, чтобы кошка не сломила", – добавляет она.
А еще ждут новых ростков. Уверены — уже в ближайшее время их каштаны будут обильно цвести на Крещатике.
В Николаевской области ВСУ взяли в плен группу оккупантов
В Снегиревке Николаевской области украинские военные взяли в плен группу оккупантов. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антона Геращенко.
"Повезло им – не удобрили нашу землю!" – написал Антон Геращенко.
Раньше мы писали:
- Вторжение России, день тринадцатый. Оккупанты готовятся к штурму Киева, а РФ ждет дефолт – онлайн.
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