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Выращивают каштаны, чтобы привезти на Крещатик. Как живет семья пленного моряка Андрея Эйдера

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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9 марта, 13:04
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Эти каштаны решила посадить сестра Андрея, семилетняя Эрика
В Ивано-Франковске выращивают деревья для столицы
В Ивано-Франковске выращивают деревья для столицы / Фото: Коллаж: Сегодня

Семья молодого пленного моряка Андрея Эйдера, которому три года назад удалось вернуться домой, выращивает каштаны. Тетя военного живет в Прикарпатье и мечтает привезти саженцы на Крещатик, чтобы они зацвели в столице. С родными военного пообщались наши корреспонденты.

"Как-то здесь, в безопасности, но я хочу хоть чем-нибудь поддержать", – говорит женщина.

Это Евгения Эйдер. Она – родственница, плененного четыре года назад, моряка Андрея Эйдера. Сейчас парень на передовой.

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"Он сейчас защищает в довольно горячих точках, не буду говорить, где", – рассказала Евгения Эйдер, жительница Надворной (Ивано-Франковская область).

Ростки каштанов выращивают в Надворной
Ростки каштанов выращивают в Надворной

Дома его ждут жена и родные. Которые верят в победу наших армейцев. И уже готовятся в ближайшее время посадить в Киеве каштаны.

"Я вчера вот этот каштан поковыряла, думала, он уже не прорастет, сегодня достала – вижу, а там вот такой росточек", – добавляет женщина.

Эти каштаны решила посадить сестра Андрея, семилетняя Эрика. Что семена так стремительно прорастут – Эйдеры и подумать не могли. Первое деревце оберегают как могут.

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"Я даже боюсь к нему прикасаться... Чтобы он не сломился, чтобы кошка не сломила", – добавляет она.

А еще ждут новых ростков. Уверены — уже в ближайшее время их каштаны будут обильно цвести на Крещатике.

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