Выступления против Украины и поклонение Путину. Киве объявили подозрение в госизмене

Отметим, что депутат позволял себе действия и высказывания против Украины и ее народа

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении нардепу от "ОПЗЖ" Илье Киве / Фото: Коллаж: Сегодня

Народному депутату Илье Киве сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook.

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"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, иной не будет", – отметила Венедиктова.

На основе собранных доказательств Венедиктова считает, что Кива своими действиями и высказываниями нанес колоссальный ущерб Украине.

"Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на границах соседних государств, а многие из них никогда не вернулись домой, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей", – написала Венедиктова.

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По ее словам, она переводит Киву в статус подозреваемого.

О чем говорится в сообщении о подозрении

Кива подозревается в публичных призывах и распространении материалов с призывами к совершению преднамеренных действий по цели изменения пределов территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Депутата обвиняют в совершении криминального правонарушения, предусмотренного ч. 3 в. 110 КК Украины, в государственной измене, то есть деянии, преднамеренно совершенном гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

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Он помогал России проводить подрывную деятельность против Украины. За это его обвиняют в совершении криминального правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.111 КК Украины.

Дела Кивы

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