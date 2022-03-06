Выступления против Украины и поклонение Путину. Киве объявили подозрение в госизмене

Народному депутату Илье Киве сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook.
"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, иной не будет", – отметила Венедиктова.
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На основе собранных доказательств Венедиктова считает, что Кива своими действиями и высказываниями нанес колоссальный ущерб Украине.
"Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на границах соседних государств, а многие из них никогда не вернулись домой, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей", – написала Венедиктова.
По ее словам, она переводит Киву в статус подозреваемого.
О чем говорится в сообщении о подозрении
Кива подозревается в публичных призывах и распространении материалов с призывами к совершению преднамеренных действий по цели изменения пределов территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.
Депутата обвиняют в совершении криминального правонарушения, предусмотренного ч. 3 в. 110 КК Украины, в государственной измене, то есть деянии, преднамеренно совершенном гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.
Он помогал России проводить подрывную деятельность против Украины. За это его обвиняют в совершении криминального правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.111 КК Украины.
Дела Кивы
- До этого народный депутат Кива позволял себе действия и высказывания против Украины и ее народа. Например, в конце прошлого года нардеп заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. В результате украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием открыть уголовное производство.
- В ноябре угрожал убийством. "Вы (власть) только можете забирать у меня награды, которые я заслужил. А я буду у вас забирать ваши жизни. Забрали наградное оружие, лишили государственных наград, лишили ученой степени", – сказал Кива, когда его лишили наградного оружия.
- 7 октября он поздравил Путина с днем рождения, назвав его защитником морали и веры.
- 9 октября Кива устроил перепалку с бойцами ВСУ с передовой. Он удивился, что военные обратились к нему не по уставу.
- Пока против Кивы открыто уголовное производство за "ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт огнестрельного оружия".
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