Вытаскивала раненых с поля боя: медик получила орден Богдана Хмельницкого (фото)

Девушка вытянула раненого бойца во время боя под Шумами

Старший боевой медик горно-штурмовой роты Светлана Землина награждена офицерским орденом Богдана Хмельницкого III степени. В конце марта во время боя на Донбассе он спасла раненого военного, вынеся его с поля боя под прицельным пулеметным огнем.

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Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Светлана Землина получила орден. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

"Светлана – военный медик, рискуя собственной жизнью, вытаскивала раненых бойцов из-под обстрела российских войск под Шумами 26 марта", – написал он.

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Светлана Землина получила орден. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Напомним, 26 марта оккупанты под Шумами устроили очередное обострение с тяжелыми потерями для украинской армии, в результате чего четверо военных погибли и двое были ранены.

Последние недели с первых полос украинских и мировых СМИ не сходит тема обострения на Донбассе. Где сейчас дислоцируются военные РФ и действительно ли этих сил достаточно для полномасштабного вторжения в нашу страну – читайте в материале "Сегодня".

Видео: Офис Президента Украины

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