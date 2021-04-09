Українська
$ 27,98
33,23
  1. Последние новости Украины

Вытаскивала раненых с поля боя: медик получила орден Богдана Хмельницкого (фото)

9 апреля, 17:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

Девушка вытянула раненого бойца во время боя под Шумами

Старший боевой медик горно-штурмовой роты Светлана Землина награждена офицерским орденом Богдана Хмельницкого III степени. В конце марта во время боя на Донбассе он спасла раненого военного, вынеся его с поля боя под прицельным пулеметным огнем.

Реклама

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Светлана Землина получила орден. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Светлана Землина получила орден. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

"Светлана – военный медик, рискуя собственной жизнью, вытаскивала раненых бойцов из-под обстрела российских войск под Шумами 26 марта", – написал он.

Реклама

Читайте также: РФ перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года – США

В тренде
Суд арестовал брата судьи Вовка и его сообщника: за одного уже внесли залог

Светлана Землина получила орден. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Светлана Землина получила орден. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Напомним, 26 марта оккупанты под Шумами устроили очередное обострение с тяжелыми потерями для украинской армии, в результате чего четверо военных погибли и двое были ранены.

Последние недели с первых полос украинских и мировых СМИ не сходит тема обострения на Донбассе. Где сейчас дислоцируются военные РФ и действительно ли этих сил достаточно для полномасштабного вторжения в нашу страну – читайте в материале "Сегодня".

Видео: Офис Президента Украины
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс орден медики СНБО врачи шумы Алексей Данилов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курс
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курсФинансы
В Винницкой области умер вакцинированный от COVID-19 чиновник
В Винницкой области умер вакцинированный от COVID-19 чиновникДругие регионы
Гривня сдала позиции – что будет с курсом доллара и евро
Гривня сдала позиции – что будет с курсом доллара и евроФинансы
Путин отказался от переговоров с Зеленским – ОПУ
Путин отказался от переговоров с Зеленским – ОПУВласть
Это станет началом конца Украины: Козак разразился угрозами по Донбассу
Это станет началом конца Украины: Козак разразился угрозами по ДонбассуВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять