Вывезла за 200 км и бросила на вокзале. Мачеха сорвала злость на ребенке мужа – он служит в ООС

Отец четырехлетнего мальчика поехал служить в Мариуполь и оставил на свою возлюбленную ребенка, однако женщина не справилась со своими обязанностями

Четырехлетнего мальчика из Одесской области, родной отец которого сейчас несет службу в ВСУ, мачеха увезла в Херсон и бросила на вокзале. Таким образом она решила отомстить своему любимому, который доверил ей сына от предыдущего брака.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Анжела Слободян.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как женщина заводит малыша в помещение станции, а через мгновение – она ​​на улице уже сама. С тех пор начались многочасовые скитания ребенка, оставленного на автовокзале.

"Неизвестная женщина, которая вышла из маршрутного такси, оставила мальчика и вернулась в маршрутку и поехала в неизвестном направлении", – сказала спикер Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба.

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Прохожие обратили внимание на одинокого мальчика и вызвали полицию. Правоохранители отвезли напуганного ребенка в больницу, где маленького Тимура, так зовут мальчика, осмотрели медики. Выяснилось, что ребенка били.

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"На лице у ребенка синяки, по телу тоже синяки. Со слов мальчика, мама била его палкой", – отметила заведующая педиатрическим отделением для лечения детей с острыми респираторными инфекциями Светлана Новоселова.

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Правоохранители разыскали дедушку мальчика. Тот рассказал, что мать Тимура умерла, а отец – военный, год назад сошелся с другой женщиной и оставил на нее сына, когда поехал служить в Мариуполь.

Мальчика передали бабушке и дедушке. Фото: ГУНП

Несколько дней назад мужчина поссорился с любимой по телефону и женщина решила сорвать на пасынке свою злость. Сейчас мальчика передали бабушке и дедушке.



23-летнюю мачеху Тимура разыскивают. За то, что оставила в опасности ребенка, ее могут посадить на 5 лет.

Ранее мы сообщали, что во Львове трехлетний ребенок посреди ночи пришел к соседям, его бросила мать.

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Также напомним, в Мариуполе горе-мать бросила двухлетнего ребенка на детской площадке и ушла.