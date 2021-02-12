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Выздоровевших больше, чем новых больных: онлайн-брифинг Минздрава

12 февраля, 09:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За прошедшие сутки немного уменьшилось количество новых заразившихся в сравнении с позавчерашним днем

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 12 февраля в Украине подтвердили 4773 новых случая заражения коронавирусом (1 262 867 с начала эпидемии). За четверг умерли 116 украинцев (24 174 с начала эпидемии), а выздоровели 7211 человек (1 106 155 с начала эпидемии).

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Отметим, что на прошлой неделе выявили 25 394 новых случая заражения коронавирусом, умерли 890 украинцев, выздоровели 54 262 человека. Число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось более чем на 17 тысяч человек, а госпитализированных – только на 584. Читайте подробнее итоги эпидемии за неделю.

Тем временем наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля. Чем будут прививать украинцев от COVID-19 и какие эффективность и "побочки" у препаратов.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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