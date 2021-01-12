Выздоровевших в три раза больше, чем новых больных: онлайн-брифинг Минздрава

С начала эпидемии в Украине уже умерли более 20 тысяч человек

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 12 января в Украине подтвердили 5116 новых случаев заражения коронавирусом (1 124 430 с начала эпидемии). За понедельник умерли 184 украинца (20 019 с начала эпидемии), а выздоровели 15 951 человек (812 368 с начала эпидемии).

Отметим, что на прошлой неделе снова упала заболеваемость – в среднем 5-6 тысяч новых больных в сутки. Тем временем в Украине с 8 января стартовал локдаун и продлится до 25-го. При этом ограничения не коснулись общественного транспорта. Читайте подробнее, что нужно знать о жестком карантине.

Почти все непродовольственные магазины закрылись, заведения общепита закрылись и работают навынос, в в кофейне можно заказать кофе, но с собой. Журналисты "Сегодня" узнавали, как соблюдается локдаун в городах Украины.

Видео: Сегодня

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