Вызов в ЕС: как "Сегодня" искали тех, кто подозрительно быстро приглашает заробитчан на работу

Заробитчане выезжают по приглашению, но часто попадают к другим работодателям, и даже в другие страны

"Сегодня" продолжают цикл скандальных разоблачений от наших спецкоров Юрия Гулы и Елены Гончаренко, которые пошли на эксперимент и отправились в ЕС под видом заробитчан.

Реклама

После головокружительных приключений на украинском-венгерской границе и, по свидетельству журналистов, угрозы от перевозчика они не остановились, и попытались выяснить, кто штампует поддельные приглашения на работу в Евросоюзе.

В контракте, о котором говорили организаторы поездки, указывалось место, откуда получено приглашение -– испанский город Молина-де-Сегура.

"Если на границе будут спрашивать, это все, что вам нужно знать. Вы едете на стройку", – говорили пассажирам минивена, на котором, под видом заробитчан, ехали и корреспонденты "Сегодня".

С этой бумажкой журналисты без проблем могли бы пересечь границу с Венгрией, оттуда транзитом попасть в Польшу. Так уверял перевозчик. Но, доехав до пункта пропуска Лужанка, корреспонденты закон не нарушили. Вышли из машины, и дальше она ​​направилась уже без них.

Впрочем, разрешение на работу осталось на руках у Юрия и Елены. Поэтому они решили выяснить, что это за фирма в Испании, которой, чтобы сделать приглашение на работу, понадобилась только сутки.

Реклама

Молина-де-Сегура – живописный городок в регионе Мурсия, в часе езды к средиземноморскому побережью. Один из крупнейших поставщиков овощей и фруктов в страны Европы. Но перевозчик почему-то отправляет за разрешением на строительство.

Журналисты отправились по адресу, указанному в приглашении. И здесь их постигла неожиданность. Поблизости – ни одного дома, площадь выложена плиткой, рядом – изобилуют цветники. А место регистрации компании расположено... в сквере.

Очередная зацепка в приглашении: поручитель – украинец. Корреспонденты находят его в соцсетях. Мужчина действительно живет в Молина-де-Сегура и вроде работает в компании, которая пригласила Юрия и Елену на работу. Журналисты пытаются связаться с ним, но тот сообщение игнорирует.

Упомянутая фирма действительно есть в испанском реестре. Чтобы проверить подлинность документа, "Сегодня" обращаются и в консульство Испании. Ответ – ждем.

"Можно ли такой документ с логотипами и мокрыми печатями изготовить за день? Может, и так. Впрочем, доставить его из Испании в Украину за такое короткое время – вряд ли удастся", – говорит корреспондент Юрий Гула.

"Если с этой бумажкой вы таки заедете в Европу во время пандемии, то при первой же проверке документов там вас может ожидать штраф и даже депортация", – добавляет журналист Елена Гончаренко.

Корреспонденты были потрясены тем, сколько украинцев попадают в подобные ловушки аферистов ежедневно. Едва не попала на их крючок и Галина. Просит не показывать лицо. Через поддельное приглашение чуть не потеряла 2000 гривен.

"Читаю я приглашение, данные моего мужа. Когда дошла вниз, там написано: подано 26 августа. А я только 31 августа позвонила. То есть – 100% поддельное, почему 26 августа? Значит, они напечатали приглашения готовые, просто вписывают данные", – говорит Галина.

Реклама

Вся суть в том, что данных в приглашении украинские пограничники не проверяют. Поэтому и пропускают дальше.

"Мы не проверяем эти документы во время выезда граждан Украины за пределы нашей страны. Эти документы могут быть подтверждающими документами при въезде в ту страну, куда едут наши граждане", – объясняет представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

То есть, получается, что по этому документу оснований находиться в Венгрии, куда заехал автомобиль, или в Польше, куда направлялись журналисты – нет. Потому что разрешение на работу – от испанской компании.

"Если в этих бумагах есть условие, что вы будете работать, а у вас нет легального основания для этого – трудового договора и рабочей визы, вас могут просто депортировать и запретить въезд на территорию стран ЕС от 5 до 10 лет", – говорит президент всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Настоящих приглашений на работу в Европе за день точно не сделают, говорят работодатели. И советуют ни в коем случае не платить задатка.

Перевозчику корреспонденты "Сегодня" не отдали ни копейки, за что теперь, по их свидетельствам, получают угрозы. Сначала от них требовали деньги, теперь – пугают полицией. Журналисты же все данные о нелегальных перевозчиках передали в СБУ.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, как в Польше при загадочных обстоятельствах чуть не сгорели украинцы.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама