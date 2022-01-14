Взлом "Дії" стал бы мощнейшей атакой в истории Украины. Мы узнали, в чем опасность

Хакеры атаковали сайты госструктур и "Дії" – рассказываем, чем бы это обернулось для украинцев, если бы данные людей получили мошенники

Вместе с "Дією" хакеры смогли бы получить всю информацию об украинцах / Фото: Коллаж: Сегодня

Если бы хакеры этой ночью украли данные украинцев из приложения "Дія", это была бы мощнейшая атака в истории Украины. К счастью, этого не произошло.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал источник в МВД.

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Почему сайты "упали"?

Правоохранители уточнили, что для сайтов госучреждений разработали защиту от подобных атак, но хакеры не стоят на месте и совершенствуют свои технологии. Из-за этого и случилась новая атака.

Чем опасна кража данных из "Дії"?

К счастью, система защиты сайтов выдержала атаку и утечки данных не случилось. Однако если бы она произошла, то это могло иметь бы фатальные последствия. В приложении хранятся полные персональные данные украинцев. Информация настолько полная, что подобного нет больше нигде.

"Включая фото человека, кроме того, информация из "Дії" сопряжена с рядом других реестров. Такие данные могут быть очень интересны и мошенникам, и террористам – они могут быть заинтересованы, например, в сборе компромата. Ведь в этом приложении есть даже информация о судебных решениях касательно конкретного человека. То есть, если бы данные ушли, то это была бы мощнейшей атакой в истории Украины", – уточнил источник.

Утечка из "Дії" – угроза нацбезопасности страны

Юрист Иван Либерман, мониторящий эту тематику, добавил, что в случае утечки, последствия могут быть плачевными не только для конкретных людей, но и для нацбезопасности страны.

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"Подобные атаки и сбои говорят лишь об одном – данные вообще не защищены. Государство, выходит, ничего не гарантирует. После этого я посоветовал бы украинцам проверить информацию о своем имуществе в соответствующем госреестре. Сделать это нужно для того, чтобы удостовериться, что за время сбоя никто из мошенников не совершил незаконных действий и не переоформил ваше жилье на других лиц", – сказал Либерман.

Зачем хакерам данные украинцев?

По словам юриста, во время атак дельцы либо представители иностранных спецслужб при желании могут захватить персональную информацию для сбора компромата и для вербовки.

"Собрав компромат, человеком легче управлять и шантажировать его, – уточняет Либерман. – Можно сказать так: могут сделать и самое простое, и сложное – переписать на другое лицо участок земли либо же изменить границы Украины с помощью кадастрового реестра. Могут с помощью пиратской программы перемешать персональные данные украинцев".

В свою очередь, силовики пока затруднились ответить, был ли разоблачен тот, кто совершил DDOS-атаки на сайты госучреждений в июле прошлого года. Напомним, тогда пострадали официальные сайты президента Украины и СБУ.