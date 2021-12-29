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Взорвался баллон или виноваты мыши? Что известно о пожаре на хлебокомбинате в Тернопольской области (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
29 декабря, 22:13
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Местные жители говорят, что из комбината постоянно вырезали металл и пожар мог возникнуть во время очередной кражи

В городке Чортков Тернопольской области огонь полностью уничтожил одно из трех помещений местного хлебокомбината. Металлические конструкции, которые транспортировали зерно и муку, рухнули прямо на железнодорожные пути и на несколько часов движение поездов было заблокировано.

Какая причина масштабного пожара на стратегическом предприятии, которое успели спасти, и почему местные, когда рассказывают о складах зерна госрезерва, говорят о мышах – выясняли новости "Сегодня".

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Подробности пожара

Огонь на хлебокомбинате в центре Черткова люди заметили около семи вечера. По тревоге подняли пожарных нескольких населенных пунктов и даже воинской части.

"Вообще-то было страшно. То что показано в фейсбуке, то такое. Надо было слышать, как тот шифер стрелял и как все полыхало таким высоким пламенем", – рассказала жительница Черткова Любовь Слободянюк.

Несколько часов спасатели укротили огонь. К тушению привлекли 13 пожарных автомобилей.

Что говорят спасатели

"Как следствие, уничтожено покрытие и перекрытие одной из трех секций складского здания, часть транспортной галереи через железнодорожный путь на общую площадь 1300 квадратных метров", – сообщила представитель ГУ ГСЧС в Тернопольской области Ирина Крупа.

На складе, который фактически уничтожил огонь, хранили муку, говорят бывшие работники комбината.

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"С 19-го, с 20-го года, когда мыши съели зерно, то уже ничего не было", – рассказала Галина Ставична, когда-то работавшая на комбинате.

"Мыши курили" или причины возгорания

Чертковский комбинат хлебопродуктов несколько лет назад оказался в центре скандала. Когда зерно, которое там хранили, загадочно исчезло.

"Госрезерв зерно там когда-то хранил. Но когда-то писали, что мыши съели 150 вагонов зерна… Ну так теперь мыши курили", – говорит местная жительница Любовь Слободянюк.

Сегодня пожарище изучают эксперты и полиция. О причинах возгорания пока не говорят.

Местные жители заявляют – помещения предприятия были отключены от электроснабжения. Предполагают, что пожар случился когда демонтировали металлические конструкции. Вырезают оборудование на металлолом здесь уже несколько месяцев. Все из-за долгов госпредприятия, говорят люди.

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"Резали наверняка что-то и баллон сорвался, что ли… Там галерея такая была до мельницы. На той галерее наверняка вырезали металл. Потому что больше нет никакого предположения", – сказала Галина Ставична.

Делом занялись правоохранители

Полиция уже приступила к уголовному производству по статье умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, что причинило вред в особо крупных размерах.

Также до сих пор продолжается расследование правоохранительных органов по хищению зерна из складов предприятия госрезерва. Пока обвинения никому так и не предъявили.

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