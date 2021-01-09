Взрыв на газопроводе под Лубнами: какие версии рассматривают

Разгерметизация и взрыв на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области под Лубнами могла произойти из-за диверсии или попытки незаконной врезки.

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Об этом заявили в пресс-службе Оператора газотранспортной системы Украины.

"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии или попытки незаконной врезки", – говорится в сообщении на странице в Facebook.

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Сейчас оператор собирает и уточняет всю информацию о взрыве на газопроводе вблизи Лубнов.

Что известно о взрыве на данный момент?

Взрыв произошел на участке экспортного магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в 15:53.

Разные ведомства и предприятия указывают разные села, ближайшие к месту инцидента: Калайдинцы, Енковцы, Тарандинцы и Халепцы. Известно точно одно – взрыв случился недалеко от города Лубны Полтавской области, в поле.

Причина взрыва – разгерметизация газопровода с последующим факельным горением.

с последующим факельным горением. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что окна задрожали в домах нескольких ближайших к месту взрыва сел.

На видео после взрыва столб огня достигает несколько метров. Около 20:00 пожар локализовали, горение продолжалось уже 4 часа – но уже на уровне до 1 м.

столб огня достигает несколько метров. Около 20:00 пожар локализовали, горение продолжалось уже 4 часа – но уже на уровне до 1 м. Важно – это экспортный газопровод. Именно по нему российский газ транспортируется по территории Украины в ЕС. В пресс-службе Оператора газотранспортной системы Украины заявили, что взрыв на транзит не повлиял.

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