Из-за запрета на въезд иностранцев украинских детей не пустили в самолет, чтобы они вернулись на родину

Украина запретила въезд иностранцам. Попасть в страну могут только несколько категорий граждан, в том числе близкие родственники граждан Украины. Но в итоге оказалось, что сами украинцы иногда не могут вернуться домой из-за границы. Одной из таких "жертв" запрета стала семья: бабушка с внуками хотела прилететь из Лондона, но сотрудники авиакомпании не пустили их в самолет и теперь мама детей пытается вернуть их на родину.

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Сайт "Сегодня" разбирался с ситуацией.

Мама детей Оксана Пятикопова уже несколько дней обивает пороги посольства Британии и Мининфраструктуры и пытается вернуть детей. Все это время чиновники разводят руками, мол, должны были пустить.

"Везде только на словах говорят, что они могут въезжать в Украину, но по факту мои дети не могут вернуться с их же бабушкой!" – рассказывает Оксана сайту "Сегодня".

Не пустили в самолет

Это лето Максим и Тимофей повели у бабушки в Англии. В сентябре Максим должен был пойти в первый класс, но его не пустили в Украину.

"Дети должны были прилететь домой с бабушкой 30 августа, так как старший сын идет в школу, а младший – в садик. В аэропорте Лутон (Лондон) они прошли регистрацию и перед посадкой в самолет бортпроводники сказали, что бабушка не может пересечь границу, поскольку гражданка Великобритании", – рассказывает Оксана Пятикопова.

Но парадокс в том, что несовершеннолетние дети могут летать только в сопровождении взрослого родственника. И в постановлении Кабмина на такой случай есть исключение: запрет не распространяется на иностранцев, которые являются родителями или детьми гражданина Украины, мужем или женой.

"Бабушка детей входит в исключения, поскольку в Украине живет ее сын. Она имела полное право пересечь границу и вернуться с детьми домой. Не смотря на все документы, подтверждающие родство, ее не пустили на борт самолета. Самолет улетел и они остались в Англии", – говорит Пятикопова.

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Уже четыре дня женщина обзванивает посольство Украины в Британии, Мининфраструктуры, Погранслужбу.

"Ответ у всех один, что моя свекровь как родственник первой линии имела полное право прилететь в Украину, согласно постановлению Кабмина. Ее не пустила авиалиния", – отмечает Оксана.

Сейчас мать детей, застрявших в Британии, пытается получить от украинских чиновников разъясняющее письмо, которые можно будет показать бортпроводникам. Но в посольстве и в Мининфраструктуры не хотят давать никаких справок, так как ничего не запрещает въезд. В Wizz Air на обращения Оксаны не реагируют.

"У свекрови были на руках все документы, которые подтверждают родство. Бортпроводники отказались их смотреть. Я звонила в службу поддержки, но там сказали, что не могут помочь. На мою жалобу компания не реагирует. Меня везде "футболят": то отправляют в Министерство иностранных дел, то в Миграционную службу, то в посольство. Но никто не может дать разрешения или разъяснения для авиакомпании", – добавляет Оксана Пятикопова.

Сесть в самолет другой авиакомпании дети с бабушкой не могут, поскольку только Wizz Air летает в Украину, поясняет Оксана.

Что делать, если авиакомпания отказывает

Ирина Низькая, юрист АО "Мисечко и Партнеры" отмечает, что законом Украины "О пограничном контроле" (ст. 8) предусмотрены условия отказа в пересечении госграницы иностранцами и лицами без гражданства при въезде в Украину. В этом перечне условий нет каких-либо противоэпидемических мер. А отказать во въезде может только Погранслужба.

"Если Постановление Кабмина о запрете на въезд иностранцам законно, то в любом случае бортпроводники не наделены полномочиями ограничивать кого-либо в пересечении государственной границы. Подобные решения принимаются уполномоченным должностным лицом подразделения охраны государственной границы с указанием причин отказа", – отмечает Ирина Низькая.

При этом пограничник выдает человеку письменное решение об отказе во въезде с указанием причины. Такое решение вступает в силу немедленно. Один экземпляр решения выдается человеку, которому отказано во въезде. Он должен подписать этот документ, а при отказе подписывать пограничники составляют об этом акт.

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В частности, это возможно, если авиакомпания обосновано считает, что отказ необходим для соблюдения правил перевозки или пассажир не отвечает требованием для въезда в страну назначения.

"Но в данном случае решение бортпроводников нельзя считать обоснованным, при условии предоставления гражданкой Великобритании всех документов, которые подтверждают, что она мать гражданина Украины", – говорит Екатерина Науменко.

Если пассажир уверен, что члены экипажа самолета действуют незаконно, то нужно привлечь командира самолета и работников аэропорта. Все происходящее стоит записывать на видео, советует юрист. Если же ситуацию не получаются разрешить, то нужно требовать письменный отказ с указанием причин. Это даст право оспорить отказ в перевозке и получить компенсацию стоимости билетов, а также можно требовать возмещения моральных и материальных убытков.

"В случившейся ситуации пассажиру сложно было что-то сделать, так как инцидент произошел на территории Великобритании, с венгерской авиакомпанией. Все что она могла, это доказывать свою правоту, свое право на пересечение границы Украины, и отсутствие полномочий у бортпроводников. В такой ситуации я бы посоветовала обратиться с иском к авиакомпании о взыскании с нее ущерба за неправомерные действия, включая моральный ущерб", – добавляет Ирина Низькая.

В авиакомпании Wizz Air сайту "Сегодня" пообещали прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала мы не получили ответа от Wizz Air.

Сайт "Сегодня" направил запрос в компанию и ответ будет опубликован, как только будет находиться в распоряжении редакции.

Напомним, Украина с 29 августа по 28 сентября закрыла границы страны для иностранных граждан, а Кабмин принял решение продлить карантин до 1 ноября.

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