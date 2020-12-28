WOG: с собственным многоразовым стаканчиком дешевле и экоответственнее

За заказанный на заправке WOG "кофе в свой стакан" компания вернет 3 грн бонусами – в благодарность за ответственное потребление

WOG сделал еще один шаг в сторону экоответственности. Теперь всем, кто будет просить наливать напиток в свой многоразовый стакан, компания вернет 3 грн бонусами на приложение Pride.

Отметим, в ноябре сеть АЗК WOG запустила экоплатформу "До природи з добром". Суть платформы сводится к рациональному использованию природных ресурсов, защите экологии и популяризации бережного отношения к природе и экоответственности.

Так, на 34 АЗК WOG в Киеве установлены баки для сортировки мусора, который отправляется на дальнейшую переработку. Компания предлагает альтернативу пластиковым трубочкам для напитков, заменяя их на эковариант из бумаги. А кофейный жмых из кофемашин сети отправляется на переработку: из жмыха и бумаги производят экоподстаканники, которые возвращаются на заправки. Жмых, который остается в кофемашинах на заправках в Луцке, идет на изготовление органического удобрения – биогумуса.

Также компания выпустила серию благотворительных стаканчиков, которые полностью разлагаются, и многоразовые экостаканчики из бамбука.

"Если у вас есть наш многоразовый бамбуковый экостакан либо другой многоразовый стакан, то обязательно возьмите его с собой на АЗК и закажите "кофе в свой стакан". WOG – за ответственное потребление. И призывает всех присоединяться! А в качестве благодарности мы зачислим вам бонусами на Pride 3 грн – именно такая стоимость одноразового стаканчика. Давайте вместе сохранять природу!" – призывает куратор экоплатформы и директор по коммуникациям WOG Елена Осипчук.

Кроме того, в скором времени на заправках по всей стране появятся контейнеры для сбора использованных батареек с дальнейшей их переработкой на специализированном заводе в Румынии.

В 2021 году WOG планирует расширять участие в природозащитных проектах, охватив еще больше направлений и масштабируя существующие.

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