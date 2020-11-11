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Wog запускает экоплатформу "До природи з добром": кофейный жмых превратится в экоподстаканники

11 ноября, 15:31

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Крупнейшая украинская сеть АЗС призывает рационально использовать природные ресурсы и заботиться об окружающей среде

До конца года компания инвестирует в сортировку мусора, переработку кофейного жмыха и проект по сбору и утилизации батареек. В 2021 году Wog планирует расширить участие в природозащитных проектах и охватить больше направлений.

Цель новой экоплатформы "До природи з добром" – рационализация использования природных ресурсов и защита экологии, а также популяризация и воспитание у украинцев принципов экоответственности и заботы об окружающей среде.

"Для Wog забота об окружающей среде – не просто часть бизнес-стратегии, это наша личная ответственность. Все мы – украинцы, и хотим, чтобы наши дети жили в экологически благополучной стране. А потому, как представители большого бизнеса, хотим своим примером вдохновить людей ответственнее относиться к окружающей среде и более рационально использовать природные ресурсы", – отметила куратор платформы и директор по коммуникациям Wog Елена Осипчук.

По ее словам, все экоинициативы компании – от производства солнечной энергии до продажи бамбуковых экостаканчиков, которые компания выпускает лимитированными сериями под собственные социальные проекты и праздники, – направлены на популяризацию экоответственности среди клиентов сети.

Однако, помимо инвестиций в успешное развитие компании, ключевым фактором для Wog является возможность улучшения экологической безопасности страны. Сегодня в Украине ситуация с загрязнением окружающей среды просто катастрофическая – только 5% производимых в стране отходов направляются на переработку. Тогда как в ЕС ежегодно перерабатывается до 2/3 всех отходов, часть из которых используется для производства теплоэнергии.

Сортировка мусора

Первый этап внедрения экоинициатив в рамках платформы "До природи з добром" – запуск сортировки мусора на АЗК Wog. Баки, которые можно встретить на 34 столичных заправках сети, предназначены для раздельного сбора пластика, стекла и бумаги. Они обозначены разными цветами и спецсимволами в соответствии с принятой международной классификацией. Мусор из этих баков доставляют в специализированные пункты переработки. В ближайших планах компании – расширение географии проекта.

Сортировка мусора очень важна как для экологии, так и для экономики страны, ведь на изготовление некоторых видов продукции из вторичного сырья расходуется на 60% меньше энергии, при этом еще и экономятся важные природные ресурсы. Ответственное отношение к сортировке мусора позволяет перерабатывать до 80% отходов.

Переработка кофейного жмыха

С целью повышения экологичности работы, Wog совместно с украинской экокомпанией Blue Ocean Solutions (BOS) запускают проект по переработке кофейного жмыха. Теперь кофейный жмых, остающийся после приготовления кофе в кофемашинах сети, будет собираться для дальнейшего превращения в удобные и экологичные подстаканники.

Помимо этого, кофейный жмых с заправок в Луцке идет на переработку в компанию "Пастернак", где его используют для изготовления органического удобрения – биогумуса.

А также, с целью сократить использования пластика, пагубно влияющего на природу во всем мире, сеть отказалась от использования пластиковых трубочек для напитков – на всех объектах компании предлагается их экологичный бумажный аналог.

Сбор и утилизация батареек

Еще одной экоинициативой компании, направленной на сохранность природы, стало решение запустить проект по сбору и утилизации использованных батареек. Эта инициатива реализуется совместно с ОО "Батарейки, сдавайтесь!", гарантирующим 100% правильную утилизацию всех собранных батареек на специализированном заводе в Румынии.

Одна маленькая батарейка способна загрязнить в среднем 16 м2 плодородной почвы, потому наладить ответственную утилизацию этого типа отходов крайне важно. А с учетом того, что заправки Wog находятся по всей стране, наконец-то сдать использованные батарейки смогут также и жители отдаленных районов, небольших городов и сел Украины.

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экология переработка WOG сортировка мусора
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