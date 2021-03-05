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Узник Кремля Шаблий вернулся в Украину

5 марта, 18:48

Виктория Барановская Виктория Барановская

Его обвиняли в подготовке диверсии и шпионаже

В пятницу, 5 марта, в Украину вернулся политзаключенный Глеб Шаблий, которого ФСБ РФ обвинила "в подготовке диверсий и шпионаже".

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Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 года Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок", – говорится в сообщении.

Его освободили 3 марта, после чего украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращения из Сибири, где он находился.

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Ранее мы сообщали, что украинский политзаключенный и военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Шумков на свободе.

Напомним, что российский суд приговорил политзаключенного проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько к пяти годам лишения свободы, признав его виновным по сфальсифицированному делу о терроризме.

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