Я был одет не по погоде: российский пленный пожаловался на провал плана Путина из-за одежды

Оккупанты в шоке от того, что происходит, к этому их не готовили в РФ

Российские военные делятся с родными о том, как им сложно / Фото: Коллаж: Сегодня

Быстрый захват нашей страны пошел не по плану из-за того, что власти оккупантов не проинформировали своих наемников о том, как долго будет длиться так называемая "операция по освобождению Украины". Об этом пишет в своем Telegram-канале УНИАН.

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Российский оккупант пожаловался родным, что ему холодно так как им сказали, скоро они вернутся.

- Мы тут под минометным обстрелом каждый день! Дубак – конкретный!

- Вы че, не одеты?

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- Одеты, но не по погоде! Мы же шли на пять дней всего лишь, вот. Но я, скорее всего останусь. Ну пока есть возможность заработать – буду зарабатывать. У меня дофигища серебра нового.

- А как вы будете досмотр проходить?

- Сказали все можно!.

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Военные РФ в украинском плену

11 марта полицейские из Сумской области совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ.

10 марта российские военные рассказали, что не ожидали стрельбы по мирным жителям.

Военнопленный из России Владимир Рассказов извинился перед украинцами, что российские войска вторглись на нашу территорию "как военные преступники".

Другой военнопленный рассказал, какая на самом деле ситуация с отправкой армии РФ в Украину.

7 марта Оперативный штаб ВСУ опубликовал видео допроса пленного российского военнослужащего.

4 марта был опубликован первый список военнопленных солдат России, обманом привлеченных на территорию мирной Украины.

24 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что украинская армия захватила первых пленных российских военных.