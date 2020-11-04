Я дал обещание выстоять до конца – первые слова Маркива на украинской земле (видео)

Бывший служащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив, которого Апелляционный суд Милана оправдал по делу о гибели итальянского репортера Андреа Роккелли, выступил с речью перед украинцами.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

"Этот день для меня лично – чрезвычайное происшествие. Возможно, это моя самая важная личная победа. Какое я имею из подлостью пропаганды, фальшивой информации, имела целью опорочить не только целостность, достоинство и честь Украины, но и всего украинского народа", – заявил Маркив.

Он отметил, что для победы нужна была большая мотивация, и гвардеец дал себе обещание.

"Я дал обещание выстоять до конца – не только ради себя, а и ради тех воинов, которые погибли и которые борются за независимость Украины. Мы доказали, что совместными усилиями можно добиться правды", – сказал Маркив.

Видео: Сегодня

Также мы показывали, как встречали нацгвардейца в аэропорту. Маркив сошел на землю с флагом Украины в руках. Встретили его исполнением гимна.

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